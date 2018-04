So sieht es aus, wenn die Stadtreinigung pausiert

Abfalleimer, überfüllt mit leeren Zigarettenpäckchen, gelben Robidog-Säckli, Bierdosen und anderem Müll: Dieses Bild bot sich am Osterwochenende praktisch flächendeckend in ganz Basel. Die Stadtreinigung leerte die Kübel während vier Tagen nicht. Das Ergebnis war wenig appetitlich und rief gar die SVP auf den Plan, die eine Interpellation im Grossen Rat ankündigte. «Die Leerung von Mistkübeln im öffentlichen Raum ist eine Grundaufgabe des Staates», hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag.

«Wir haben die Lage total unterschätzt», gibt Dominik Egli, Leiter der Stadtreinigung, zu. Und gelobt Besserung: Nächste Ostern würden die Müllkübel geleert. Damit allein ist das Problem laut Egli aber nicht gelöst.

Immer mehr Hausrat auf der Allmend

«Es wird immer mehr Abfall produziert. Das liegt unter anderem an den Abfallsündern, die zunehmend unterwegs sind», stellt Egli fest. Diese entsorgten ihren privaten Abfall portionenweise in öffentlichen Abfalleimern – auch in Robidog-Säcklein, die im Gegensatz zu den Plastikbeuteln der Grossverteiler kostenlos sind. Die Stadtreinigung reagiert darauf, indem die bestehenden Kübel durch grössere Modelle ersetzt werden. «Diese ziehen wiederum mehr Abfall an», klagt Egli. «Wenn das Budget 2019 genehmigt wird, können wir unser Personal nicht aufstocken. Wir überlegen uns somit ernsthaft, ob wir unter der Woche weniger und an den Wochenenden mehr Reinigungskräfte einsetzen werden.»

Schon Anfang März waren die Abfallmengen im öffentlichen Raum in Basel ein Thema. Die Stadtreinigung startete einen Versuch, in den Quartieren ausserhalb des Zentrums an Wochenenden und Feiertagen die Abfallkübel nicht zu leeren. Sie wollte damit herausfinden, wo es an den Wochenenden und Feiertagen nötig ist, die Eimer zu leeren und wo nicht. «Sämtliche Versuche sind seit Mitte März abgeschlossen», hält Egli fest.

«Unschön, wenn der Steuerzahler belastet wird»

Obwohl laut Stadtreinigung das Problem bei der Bevölkerung liegt, sieht die SVP Basel-Stadt die Behörde in der Pflicht. «Die Abfallpolizei sollte unterwegs sein, Sündern muss nachgegangen werden», sagt Präsident Lorenz Nägelin. Die Stadtreinigung betont wiederum, dass die Abfallpolizei sehr wohl im Einsatz sei. Nägelin möchte die Schuld an der Misere nicht der Stadtreinigung zuschieben. Aber diese stehe in der Pflicht und müsse ihren Auftrag im Interesse der Bevölkerung erledigen. Dass das mehr kostet, ist sich Nägelin bewusst. «Es ist natürlich unschön, wenn der Steuerzahler belastet wird», meint er dazu.

(daf/lb)