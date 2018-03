Afrikaner durchqueren die Schweiz in Containern

Ein Kranführer des Umschlagbahnhofs in Weil am Rhein schöpfte am Dienstagmorgen Verdacht, als er Schäden in einem Planencontainer bemerkte, den er gerade abgeladen hatte. Mehrere Personen versteckten sich in der Wechselpritsche. Die Bundespolizei entdeckte bei der Überprüfung des Zugs in zwei weiteren Planencontainern menschliche Fracht.

Insgesamt 16 Personen (14 Männer und zwei Frauen), die aus Nigeria und Guinea stammen, versuchten auf diesem Weg unerlaubt nach Deutschland einzureisen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die blinden Passagiere wurden vom Deutschen Roten Kreuz und einem Notarzt vor Ort medizinisch versorgt. Sie waren schon über einen Tag bei Minusgraden in den Containern.

Sämtliche Personen stellten noch vor Ort ein Asylgesuch und wurden am Dientagvormittag zur Bundespolizeiinspektion nach Efringen-Kirchen (D) gebracht.

Schon in Muttenz aufgefallen

Die Asylsuchenden waren mit dem Güterzug von Norditalien her kommend über die Schweiz nach Deutschland eingereist. «Vergangene Nacht machte der Zug noch einen Betriebshalt in Muttenz», erklärte Helmut Mutter, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, auf Anfrage. «Bereits dort wurden Personen festgestellt, weshalb in der Folge die Oberleitung abgestellt werden musste.»

In der Schweiz passierte dann offenbar nichts mehr. Die blinden Passagiere reisten unbehelligt weiter nach Deutschland, wo sie erst beim Entladen der Fracht entdeckt wurden.



