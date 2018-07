Honigdiebe stecken Bienenstöcke in Flammen

Am Sonntagnachmittag alarmierten Spaziergänger die Polizei, als sie einen Brand auf freiem Feld in Riehen feststellten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, standen zwei von 14 Bienenstöcken in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf andere Bienenstöcke verhindern. «Zwei Bienenstöcke wurden total vernichtet und einer beschädigt», so Kriminalkommissär Peter Gill.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatten zwei Imker Honig aus Waben abgeschöpft und rund 300 Kilogramm in mehreren Kisten zum Abtransport bereitgestellt. Um eine Pause zu machen, entfernten sie sich von den Bienenstöcken. Als sie zurückkamen, löschte die Feuerwehr bereits den Brand. Unbekannte hatten den Honig im Wert von mehreren tausend Franken gestohlen. Der Abtransport musste mit einem Fahrzeug oder einem grossen Handkarren erfolgt sein, heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Milizfeuerwehr Riehen-Bettingen und die Polizei. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

(lb)