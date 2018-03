Dieser Parkplatz war zu nah am Wasser gebaut

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Thürnen ein Verkehrsunfall. Gegen 13.45 Uhr rangierte ein 73-jähriger Autofahrer mit seinem Volvo. Dabei geriet er über ein Bord – sein Auto stürzte in den Homburgerbach.

Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, war der Fahrer beim Manövrieren mit seinem Fuss vom Pedal abgerutscht, worauf er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Es musste geborgen und abtransportiert werden. Der Lenker blieb unverletzt.

(las)