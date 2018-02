Passantin stellt sich Fluchtwagen in den Weg

Ein älterer Herr wurde am Samstagmittag Opfer eines dreisten Diebstahls in der UBS-Filiale Ahornhof in der Türkheimerstrasse. Dabei wendeten die Täter eine Methode an, die laut Basler Staatsanwaltschaft so noch nicht häufig vorkam.

Der 75-Jährige war zum Geldabheben in die Filiale gekommen, in der sich mit ihm noch ein weiterer, etwa 30 Jahre alter Mann aufhielt. Dieser beobachtete den älteren Herrn beim Eintippen von dessen PIN-Code. Gleich darauf entriss der Räuber dem Mann die Bankkarte und flüchtete nach draussen, wo sein Komplize bereits im Auto auf ihn wartete.

Passantin wollte Täter aufhalten

Von den Hilferufen des 75-Jährigen alarmiert, versuchte eine 33-jährige Passantin vergeblich den Täter zurückzuhalten und den Fluchtwagen an der Wegfahrt zu hindern. Als die beiden Männer mit dem grauen Renault Mégane mit ausländischem Kennzeichen davonfuhren, streiften sie die Frau. Sie erlitt leichte Verletzungen. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos, wie die Polizei mitteilte.

Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass es den Tätern gelungen war, mit der gestohlenen Bankkarte einen grösseren Geldbetrag am Bancomaten der zwei Kilometer entfernten UBS-Filiale St. Johann abzuheben.

«PIN-Code immer verdeckt eintippen»

Laut Staatsanwaltschaft komme es häufig vor, dass den Leuten Bankkarten gestohlen werden. Ungewöhnlich sei jedoch, dass dies direkt am Bancomaten passiere: «Dass jemand eine Kreditkarte direkt nach Beobachten der PIN-Eingabe entreisst, kommt nicht regelmässig vor», sagt Peter Gill, Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel.

Um diese Praxis zu verhindern, «sollte der PIN-Code grundsätzlich verdeckt eingegeben werden, sodass ein Ausspionieren nicht möglich ist», rät Gill. Ausserdem sollte der Code auch immer separat von der Karte aubewahrt werden, erklärt er weiter.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fahndet nun nach den Tätern. Der Dieb sei etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter gross, von dunkler Hautfarbe, fester Statur und kurzen dunklen Haaren. Er trug eine Daunenjacke. Sein Komplize, der Fahrzeuglenker, hatte ebenfalls eine dunkle Hautfarbe.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt (061 267 71 11) oder mit dem nächsten Polizeiposten in Verbindung zu setzen.





(sis)