Ex-Pilot hat Tochter 60 Jahre nicht mehr gesehen

Edwin Schmid hat als Flugkapitän die ganze Welt bereist. Ob für das Militär oder die Swissair, der begeisterte Pilot verbrachte den Grossteil seines Lebens in der Luft. Auch deswegen brach der Kontakt zu seiner Familie vor vielen Jahren ab. Heute, im Alter von 91 Jahren, sehnt er sich allerdings nach seinen Kindern.

Seine Töchter Monika und Rita hat er zuletzt vor 60 Jahren gesehen. Oft schon fragte er sich, wie es ihnen geht, ob er vielleicht Enkel oder sogar Urenkel haben könnte. Mit der Unterstützung einer Bekannten machte er sich nun auf die Suche nach ihnen. Bis auf ein Familienbüchlein gibt es jedoch nicht viele Anhaltspunkte. Der letzte Eintrag stammt aus dem Jahr 1972; damals wurde seine Ehe geschieden. Ehefrau Ella stammte aus dem badischen Brombach.

Eine Tochter bereits verstorben

Dann die Schocknachricht: Tochter Rita ist bereits tot. Sie verstarb Weihnachten 2004 im Alter von nur 47 Jahren. Umso mehr hofft Schmid nun, dass er seine zweite Tochter Monika schnell wiederfindet. Sie müsste heute 63 Jahre alt sein, wurde am 17. November 1954 geboren. Viel mehr weiss er nicht, entsprechend holprig verläuft die Suche: «Ich habe sie ja schon so lange nicht mehr gesehen, weiss gar nicht, wie sie aussieht», sagt der Senior traurig.

An Demenz leidet er zwar nicht, aber hat er hier und da Schwierigkeiten sich zu erinnern: «Ich habe soviel erlebt in meinem Leben, dass ich mich nicht mehr einnern kann», erklärt er. Tatsächlich war der leidenschaftliche Aviatiker stets rastlos unterwegs. Davon zeugen auch die unzählige Urkunden, Auszeichnungen und Souvernirs an den Wänden.

Vergangenheit holt ihn ein

Er flog Aufklärungsflüge für das Militär, nahm an Helikopter-Wettbewerben teil und traf viele Prominente – sogar einmal Bill Clinton. Um Langeweile in seiner Freizeit zu vermeiden, arbeitete er erfolgreich als Privatdetektiv. Es schien, er versuchte die einsame Momente in seinem Leben zu vermeiden, denn enge Kontakte zu anderen Menschen hatte er nicht viele.

«Viele leben auch nicht mehr, und die, die leben, zu denen habe ich keinen Kontakt mehr», erzählt er. Jetzt im Alter holt ihn so langsam die Vergangenheit ein. Zu gerne möchte er Monika treffen. Schmid hofft, dass sie oder andere Verwandte von seiner Geschichte erfahren und sich bei ihm melden wird. Bis dahin wird er weitersuchen.

(sis)