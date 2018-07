Schweizer zieht zu Hippie-Guru in besetzte Finca

Seit Juni hat die ehemalige Finca «Son Coll» auf Mallorca einen neuen Bewohner. Der Aargauer Max Mino, wie er sich nennt, lebt nun gemeinsam mit weiteren Aussteigern auf dem Anwesen. «Viele Leute denken, dass das nur eine grosse Schmarotzerei ist, das stimmt aber nicht», erklärte der Aargauer kurz vor seiner Auswanderung.

Aus den Medien hat er vom deutschen Hippi-Guru «Jesus Bruder Bauchi» erfahren, der im Mai in die Villa «einzog», die einst Boris Becker gehört haben soll, wie verschiedene Medien berichteten. Der Guru sieht sich weniger als Besetzer denn als Missionar. Er möchte die Villa wieder herrichten, sagte Bauchi vor kurzem dem Mallorca Magazin. Das möchte Mino nun auch: «Mir geht es nicht einfach darum, kostenlos zu wohnen. Vielmehr möchte ich Lebensraum erhalten und verhindern, dass die schöne Finca zerfällt.» Auf Mallorca seien Tausende Menschen obdachlos, da sei es kaum zu ertragen, dass leerstehende Wohnhäuser einfach zerfallen.

Von heute auf morgen gekündigt

Ende Mai sei er ein erstes Mal auf die Insel geflogen, um «Bauchi» zu treffen. «Da fiel dann der Entschluss ein neues, abenteuerliches Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen», so der Computer-Spezialist, der auch Spanisch spricht.

Seinen sicheren und vor allem gut bezahlten Job bei einer IT-Firma hat der 27-Jährige von heute auf morgen gekündigt, wie er sagt. Nun möchte er etwas bewegen: «Statt gleich die ganze Menschheit retten zu wollen, sollte man erstmal in seinem eigenen Umfeld anfangen. Wir stellen keine Besitzansprüche an die Finca. Wir möchten dort nur so lange leben dürfen, solange wir Sorge zum Land und der Immobilie tragen, und darauf aufmerksam machen, was man mit ein bisschen Kreativität erreichen kann», erklärt Mino.

Sein Geld möchte er mit IT-Services verdienen. Das ginge ja auch vom heimischen PC aus.

Nachbarn bringen Essen und Wasser



Das Anwesen ist trotz seines heruntergekommenen Zustandes immer noch beeindruckend: Laut dem Mallorca Magazin hat das Grundstück eine Fläche von über 200'000 Quadratmetern, die Villa selber eine Wohnfläche 3000 Quadratmetern.

Bauchi habe inzwischen mittels zweier Solarpaneele für Strom gesorgt und Wasser käme aus Zisternen. «In Spanien sind die Menschen viel offener und herzlicher im Umgang miteinander», schwärmt Mino. So würden Anwohner ihnen Essen, Wasser aber auch Gartengeräte vorbeibringen. Letztens hätten sie Gemüsesaaten gebracht, damit Beete angelegt werden können.

Hausbesetzungen auf Mallorca normal

Wegen einer schwammigen Gesetzeslage hätten es Hausbesetzer in Spanien etwas leichter als in anderen Ländern. Würden Besitzer nicht innerhalb von 72 Stunden Anzeige erstatten, könnte sich ein richterlicher Räumungsbeschluss schlimmstenfalls über Jahre hinziehen. Soweit will Mino es aber nicht kommen lassen: «Sollte man uns zum Gehen auffordern, werden wir die Finca natürlich verlassen», verspricht er. Niemand solle zu Schaden kommen.

Wem die Finca momentan tatsächlich gehört, ist unklar. Laut dem «Stern» versuchte Becker sie bis zu seiner angeblichen Insolvenz im Jahr 2017 zu verkaufen. Boris Becker widerspricht: Er twitterte kürzlich, dass er keine Finca besässe.

Und nun auf Deutsch: ich besitze keine Finca auf der wunderschönen Insel Mallorca und amüsiere mich auch über den „Jesus Bruder Bauchi“ ... — Boris Becker (@TheBorisBecker) May 28, 2018

(sis)