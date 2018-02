Sie kamen in Quarantäne, nun sind sie unzertrennlich

Knapp eine Woche vor dem Tag der Liebe wartet der Tierschutz beider Basel mit einer herzigen Liebesgeschichte auf: Kater Mortimer und Katze Jenna haben sich unsterblich ineinander verliebt. Die beiden Findeltiere fanden durch eine Verkupplungsaktion ihrer Pfleger zueinander.

Umfrage Sind Sie gerade verliebt? Über beide Ohren und könnte glücklicher nicht sein.

Ja. Ich und meine Arbeit sind ein tolles Paar.

Leider nicht.

Es ist kompliziert...

Im Herbst 2017 kamen Jenna (5) und Mortimer (7) unabhängig voneinander ins Tierheim. Da Mortimer unter starkem Katzenschnupfen litt, musste er isoliert gehalten werden, um die anderen nicht anzustecken: «Dies machte ihn gar nicht glücklich. Wir konnten uns noch so sehr bemühen, er war deprimiert und fühlte sich alleine», schreibt der Tierschutz.

«Liebe auf den ersten Nasenstupser»

Weil zu dem Zeitpunkt auch Jenna unter Schnupfen litt, beschloss man, die beiden Patienten miteinander zu verkuppeln. Wie erfolgreich die Zusammenführung war, sah man bereits nach wenigen Augenblicken: «Nach dem anfänglichem Beschnuppern verliebten sich die beiden ineinander. Es war Liebe auf den ersten Nasenstupser», schreibt das Tierheim.

Seit diesem Moment lassen sich die beiden Katzen nicht mehr aus den Augen und folgen einander auf Schritt und Tritt. Gründlich pflegen sie sich gegenseitig ihr Fell und fressen oft Kopf an Kopf – manchmal sogar aus dem gleichen Napf. Zwar gehen sie auch mal mit den Tierpflegern auf Tuchfühlung – am liebsten schmusen sie jedoch mit dem eigenen Schatz, schreibt das Tierheim.

Neues Zuhause gesucht

Die mittlerweile wieder kerngesunde Jenna ist putzmunter. Wenn sie nicht gerade mit Mortimer abhängt, kuschelt sie sich auch mal gerne an die Beine der Tierpfleger. «Sie ist eine nette, selbstbewusste Katzendame und hat ihren Mortimer gut im Griff», weiss das Tierheim.

Mortimer leide an chronischem Katzenschnupfen, was ihn aber nicht weiter beeinträchtige. Eine richtige Schmusebacke sei er, verteile gerne «Liebesbisslein» und stupse einen auch gerne mit seinem Pfötchen an, wenn er Aufmerksamkeit möchte. Ansonsten orientiere er sich sehr an seiner Freundin Jenna, was ihm sichtlich gut tue.

Das Tierheim sucht nun einen geeigneten Platz für die beiden anhänglichen Stubentiger. Trennen möchte man das Liebespaar auf keinen Fall – sie würden nur als Paar vermittelt. Eine ländliche, verkehrsarme Gegend mit Möglichkeit zum Freigang werde laut Tierschutz-Profil gesucht. Geeignete Interessenten können sich mittels Bewerbungs-Formular für das tierische Liebespaar bewerben.

(sis)