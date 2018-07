«Wir sind stolz, dass unser Ivan im Final dabei war»

Die kroatischen Fans klatschen, obwohl ihre Mannschaft soeben den WM-Final verloren hat. Eine phänomenale WM des kroatischen Teams ist ihnen einen Applaus wert. Und er gilt hier in Möhlin vor allem einem: Ivan Rakitic. Der Mittelfeldspieler Kroatiens ist in der Aargauer Gemeinde aufgewachsen. Sein Vater hat den Möhliner Provinzclub NK Pajde gegründet, und Rakitic ist mit dem Lokalverein bis heute eng verbunden. Freunde und Bekannte arbeiten im Club.

Im Clubhaus eben dieses NK Pajde fieberten gestern ­Rakitics Freunde 95 Minuten lang mit, wie ihr Ivan für den WM-Titel Kroatiens kämpfte. Vergebens. «Die Chancen wären da gewesen. Aber wir haben sie nicht genutzt», sagt Patrick Ivanovic. Er ist Co-Trainer bei Pajde und ein Freund Rakitics. «Aber Ivan hat während der ganzen WM gut gespielt.»

Feuer, von Moskau bis nach Möhlin

Für die Kroaten hatte das Spiel eigentlich vielversprechend begonnen. Rakitic und Co. spielten mit Feuer. Und ­dieses Feuer sprang auch auf die Fans in Möhlin über. Als Kroatien in Rückstand geriet, gaben sie die Hoffnung nicht auf.



In Möhlin ist man stolz auf Ivan Rakitic und das kroatische Team. (Video: daf)

Mit dem 2:4-Anschlusstreffer kam der Glaube zurück: «Das Spiel ist noch nicht vorbei», rief ein Fan entschlossen in die Runde. Am Ende reichte es nicht. Trotzdem ist man in Möhlin glücklich: «Wir sind sehr stolz, dass unser Ivan in einem WM-Final dabei war», so Ivanovic.

(daf)