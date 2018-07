Anwalt geht gegen Verbot religiöser Symbole vor

Der Entscheid sei ein «massiver Eingriff in die Grundrechte des Einzelnen», findet Stefan Suter. «Die Verfassung garantiert die Religionsfreiheit.» Suter meint den Entscheid des Basler Gerichtsrats. Dieser hatte vor einem Monat beschlossen, dass Personen des Gerichts im Kanton Basel-Stadt ab diesem Sommer «in Verhandlungen in Anwesenheit der Parteien oder der Öffentlichkeit» keine sichtbaren religiösen Symbole mehr tragen dürfen. Die Judikative müsse unabhängig und religiös neutral sein, lautete die Begründung.

Der Basler Anwalt Suter hat nun beim Bundesgericht in Lausanne Beschwerde gegen das Verbot eingereicht, wie die «Basler Zeitung» am Wochenende berichtete. Er habe dies nicht im Auftrag von jemandem getan, er stelle sich als Jurist und Privatperson gegen den Entscheid, so Suter. Für ihn sprechen verschiedene Punkte gegen das Verbot religiöser Symbole am Gericht.

«Kein öffentliches Interesse» am Verbot

Die Art und Weise, wie das Verbot ausgesprochen wurde, ist laut Suter schon unzulässig. Wenn man Richtern das Tragen religiöser Symbole verbieten wolle, dann müsse dies auf politischem Weg geschehen. «Nur der Gesetzgeber kann hier Einschränkungen machen», so Suter in der «BaZ». Der Grosse Rat von Basel-Stadt hätte nach Meinung des Juristen also ein solches Verbot erlassen müssen, und nicht der Gerichtsrat.

Laut Suter besteht aber gar kein öffentliches Interesse daran, religiöse Symbole am Gericht zu verbieten. Zudem sei ein Verbot nicht verhältnismässig. Religiöse Symbole bei Richtern seien in den 30 Jahren, in denen er als Jurist arbeite, nie ein Problem gewesen.

Sind Kopftücher und Bärte immer religiöse Symbole?

Im neuen Reglement ist gemäss Suter auch nicht klar definiert, wann es sich um ein religiöses Symbol handelt. Ein Kopftuch könne beispielsweise ein religiöses Symbol sein oder auch nicht. Wenn jemand ein Kopftuch nach einer Chemotherapie trage, habe dies gesundheitliche Gründe. Genauso verhält es sich laut Suter mit dem Bart: Er kann aus religiösen oder aus modischen Gründen getragen werden.

Beim Kreuz hingegen befürchtet Suter eine konsequente Umsetzung: «Wenn eine Richterin ein kleines Kreuz an einer Halskette trägt, so darf sie das künftig nicht mehr. Auch wenn das Kreuzlein einfach nur ein Schmuck- oder Erinnerungsstück ist», so der Jurist in der «BaZ». Das Argument der Unbefangenheit der Richter greift seiner Meinung nach ebenfalls nicht. Denn Anwälte könnten begründete Anträge wegen Befangenheit der Richter stellen.

Verbot vorerst in Kraft

Das Bundesgericht hat laut der «BaZ» bestätigt, dass Suters Beschwerde eingegangen ist. Es verfügte, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung für das Verbot hat. Bis auf Weiteres ist Richterinnen und Richtern in Basel-Stadt das Tragen sichtbarer religiöser Symbole also verboten.

