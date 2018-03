Hier lässt Mourinho Usain Bolt auf der Ersatzbank

Maradona gegen Mourinho, was für eine Affiche. Auf dem Kleinfeld in den Basler Messehallen lud Hublot am Mittwoch zum Glamour-Grümpeli der Extraklasse. Die beiden Coaches konnten dabei auf hochkarätiges Spielmaterial zurückgreifen. Ex-Weltmeister Roberto Carlos kickte genauso wie Marcel Desailly, Christian Karembeu, Robbie Keane und Stéphane Chapuisat. Auch Fifa-Boss Gianni Infantino schnürte seine Kickschuhe.

Zur grossen Überraschung des erlauchten Kreises der geladenen Fans spielte auch Usain Bolt mit. Vom schnellsten Läufer der Welt hiess es zuletzt noch, er habe abgesagt.

Anlass des Matches ist Hublots Engagement als offizieller Zeitmesser an der kommenden Fussball-WM in Russland. Gespielt wurden 30 Minuten plus Nachspielzeit. 22 Tore fielen in dieser kurzen Zeit. Die Teams von Mourinho und Maradona trennten sich unentschieden. Es war schliesslich ein Freundschaftsspiel.

Wer das Spiel in voller Länge sehen möchte, voilà:



(Video: Youtube/Hublot)



(lha)