Parkuhr im Parkverbot nimmt Autofahrer aus

Wer das Einhalten negativer Parkzeiten nicht in der Fahrschule gelernt hat, wird an der Parkuhr im Leonhardsgraben vor der Liegenschaft mit der Hausnummer 29 keine Freude haben. Denn ungeachtet des eingeworfenen Betrags kann man nur eine Minute erwerben. Dann rutscht der Wert schnell in den negativen Bereich.

Das Dreiste: Ohne Gewerbeparkkarte darf man sein Auto dort zwischen 6 und 19 Uhr gar nicht abstellen. Den münzhungrigen Automaten stört dies allerdings wenig, ungeachtet der Tageszeit. Das eingeworfene Geld rückt er auch nicht wieder heraus.

Parkuhr frisst Münzen trotz Parkierverbot

Es droht eine Busse

Besonders ärgerlich ist, dass bei einem negativen Wert auf der Parkuhr eine Busse ausgestellt werden kann, wie die «Basler Zeitung» schreibt. «Wenn die Dienstleistung gar nicht zu beziehen ist, darf auch kein Geld dafür einkassiert werden», wettert ein Autofahrer gegenüber dem Blatt.

Das zuständige Bau- und Verkehrsdepartement hätte laut Sprecherin Nicole Stocker die älteren Parkuhren alle ersetzen müssen,heisst es weiter. Kostenpunkt der Aktion: 400'000 Franken. Bei den neueren Modellen werde das Geld retourniert. Wie lange der Missstand im Leonhardsgraben noch anhalten soll, bleibt unklar.

