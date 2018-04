Haltestellen-Foto sorgt für Lacher im Internet

Das Foto zeigt ein völlig verdrecktes Haltestellen-Schild der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) an der Mohrhaldenstrasse in Riehen. Sauber ist einzig der Bereich, in dem sich ein Rollstuhl-Symbol befindet. Musste da schnell ein neuer Rollstuhl-Kleber hin? «Frühlingsputz-Light», nennt die Userin jedenfalls diese Art der Reinigung. «Wenn man schon mit Eimer und Schwamm auf der Leiter steht ...», heisst es weiter.

Bis 2023 sind BVB hindernisfrei



Es gibt insgesamt drei verschiedene Typen von Haltestellen (siehe Bildstrecke): Jene, auf denen sich Gehsteig und Tram- respektive Busschwelle auf gleicher Höhe befinden und somit behindertengerecht sind. Jene, bei denen eine Klapprampe aus dem Fahrzeug auf den Gehsteig ausgefahren werden kann. Und jene, die nicht rollstuhlgängig sind, da der Höhenunterschied zwischen Gehsteig und Fahrzeugschwelle zu gross ist.



Über die Behindertengerechtigkeit jeder Haltestelle informieren die BVB in einer Broschüre . Bis 2023 müssen alle Haltestellen auf dem BVB-Netz hindernisfrei sein. So schreibt es das Behindertengleichstellungsgesetz vor. Der Grosse Rat von Basel-Stadt hat für den Umbau der ÖV-Haltestellen vor einem Jahr 37 Millionen Franken gesprochen. (daf)

Auf Anfrage schreiben die BVB: «Primär ging es darum, die Sticker binnen kurzer Frist an den Stelen/Haltestellenschildern anzubringen.» Auf die Sauberkeit angesprochen, sagt Mediensprecherin Sonja Körkel: «Mit diesem Auftrag war kein genereller Reinigungsauftrag verbunden.»

Bis 2023 alle Haltestellen behindertengerecht

Offenbar hatten die BVB-Angestellten also mit dem Anbringen der Sticker genug Arbeit. Hunderte rollstuhlgängige Haltestellen auf dem Netz der BVB wurden in den letzten Wochen und Monaten mit dem Rollstuhl-Icon versehen (siehe Box).

«Putzmittel ausgegangen»

Das Bild machte auf auch Twitter die Runde, wo ein User das ÖV-Unternehmen auf das schmutzige Schild aufmerksam machte: «Hatten die BVB zu wenig Putzmittel dabei?», fragte er.

Het do d @BVB_Leitstelle zwenig putzmittel ka zum s ganze Schild z putze? #minimalismus ? pic.twitter.com/YRqg8pqPiH — Antoine Bumann (@antoo_ine) April 8, 2018

Die BVB reagierten wenig später mit Humor und bereinigten tags darauf wortwörtlich die Angelegenheit:

Was für e zuefall das ich d @BVB_Leitstelle bim putze erwischt ha😅. Viele dangg. pic.twitter.com/zhVAIQ7xRe — Antoine Bumann (@antoo_ine) April 9, 2018

Blitzblanke Wegweiser auf Wanderwegen

Dass es punkto Sauberkeit auch anders geht, zeigt sich etwa auf den Schweizer Wanderwegen. Hunderte Freiwillige putzen jeweils im Frühling gründlich die gelben Wegweiser auf dem rund 60'000 Kilometer langen Wegnetz.



So werden die Wegweiser auf den Wanderwegen geputzt. (Video: SRF)

Aber auch die Haltestellenschilder und -stelen der BVB erhalten mehrmals pro Jahr eine Reinigung: «Sie werden je nach Aussentemperatur zwei bis sechs Mal pro Jahr gereinigt», erklärt Mediensprecherin Körkel.

