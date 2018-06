BVB verspotten Deutsche mit speziellem Angebot

Unsere deutschen Nachbarn müssen jetzt ganz stark sein. Nicht nur das Debakel am Mittwoch gilt es nun zu ertragen, auch eine Welle an schadenfrohen Kommentaren überollt die noch amtierenden Weltmeister. So konnten sich auch die Basler Verkehrs-Betriebe einen frechen Kommentar nicht verkneifen.

«Lust auf WM? Wir haben auch grenzüberschreitende Linien im Angebot», posteten sie noch am Mittwochabend auf Facebook. «Der Spruch ist uns am Mittwoch spontan eingefallen. Wir hoffen, dass unsere deutschen Nachbarn das auch mit Humor und einem Augenzwinkern nehmen», sagt Mediensprecherin Sonja Körkel von den BVB.

Humor ist ja bekanntlich, wenn man trotzdem lacht.

(sis)