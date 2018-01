Vermisster Bärenforscher wieder aufgetaucht

Der bekannte Bärenforscher war am Freitag bei seiner Tochter in Riehen BS zu Besuch. In Basel unterzog er sich einer Zahnoperation. Gegen 12 Uhr fuhr Roth mit dem 2er-Tram zum Bahnhof SBB, wo er die Rückreise nach St. Gallen antreten wollte. Dort kam er jedoch nicht an.

«Er sagte, die Operation habe ihm zugesetzt», erzählt seine Tochter. Sie befürchtet, dass ihn der Eingriff verwirrt haben könnte: «Er ist sonst immer sehr zuverlässig.»

Kein Akku mehr

Vom Bahnhof SBB in Basel aus habe er noch eine Bekannte mit seinem Handy angerufen, so die Tochter: «Ihr sagte er, dass er jetzt nach St. Gallen zurückreise und dass der Akku seines Handys leer sei.» Seither herrsche Funkstille.

Vermisstmeldung auf Facebook verbreitet

Am Montagabend um 21 Uhr kam Roth wieder gesund zuhause an. Eine entsprechende Nachricht wurde auf Facebook verbreitet. Auf dem sozialen Netzwerk hatte sich zuvor schon die Vermisstmeldung in Windeseile verbreitet. Roths Tochter dankte in einer Nachricht «für die grosse Unterstützung».



(20 Minuten)