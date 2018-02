Betrunkener schläft in fremdem Kofferraum

Ein alkoholisierter Mann suchte sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen speziellen Ort für ein Nickerchen aus: Er stieg kurzerhand in den Kofferraum eines fremden Autos, das an einer Lörracher Strasse parkiert war, wie die deutsche Polizei mitteilt.

Die Besitzerin des Wagens beobachtete den Trunkenbold aus der Ferne, wie er sich in ihr Auto zurückzog. Sie informierte die Polizei, die den ungebetenen Gast weckte. «Er

konnte keinen plausiblen Grund für sein Tun nennen. Er meinte nur, dass es ihm einfach danach war», so die Polizei, die den desorientierten Schläfer nach Hause brachte. Wie der Mitteilung zu entnehmen war, wohnte er nur wenige Meter von seinem spontan gewählten Schlafplatz entfernt.

«Natürlich wurde er noch eindringlich ermahnt, solche Aktionen zukünftig zu unterlassen», so die Polizei.

