Zwei Männer in Park im Schlaf attackiert

Blutverschmiert kamen zwei Männer um 2 Uhr morgens aus dem Schützenmattpark. Einer stellte sich bei der Tramhaltestelle Schützenhaus auf die Strasse und stoppte ein heranfahrendes Taxi. Der Chauffeur verständigte sofort die Polizei, als er feststellte, dass beide Männer stark bluteten. Kurze Zeit später waren auch eine Notärztin und eine Ambulanz vor Ort.

Die polizeilichen Abklärungen ergaben, dass die beiden Männer im Schützenmattpark übernachteten und im Schlaf von Unbekannten «mit gefährlichen Gegenständen attackiert» wurden, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Einer der Männer wurde dabei schwer verletzt. Es bestand aber keine Lebensgefahr, erklärte Kriminalkommissär Peter Gill auf Anfrage. Nähere Angaben zu den Gegenständen machte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Ermittler rätseln über Motiv

Bei den Opfern handelt es sich um zwei Rumänen im Alter von 29 und 41 Jahren. «Beide sind nicht in der Schweiz wohnhaft», verriet Gill. Über den Grund des Angriffs rätseln die Ermittler noch. «Es gibt kein Hinweis auf ein Raubdelikt», so Gill. Von vergleichbaren Fällen in Basel habe er bislang keinen Kenntnis.

Von der Täterschaft fehlt noch jede Spur. Eine sofort eingeleitete Fahndung in Nacht blieb ergebnislos. Die Kriminalpolizei sucht Personen, die sachdienliche Hinweise geben können.

(lha)