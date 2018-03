«Freier machte mich an und fragte, was ich koste»

«Ist ein Wohnquartier der Platz für das grösste Bordell der Nordwestschweiz? Unserer Meinung nach nicht!» Für die 73-jährige Anwohnerin ist klar: Das FKK Basel an der Amerbachstrasse soll schliessen. Zusammen mit einer Handvoll Mitstreitern markierte sie am Mittwochmorgen vor dem Freudenhaus Präsenz, um mit den Behörden und dem Anwalt der Sexclub-Betreiber zu verhandeln.

Die Baurekurskommission war vor Ort erschienen, um sich ein Bild vom Sexbetrieb zu machen, der eigentlich als Fitnessclub zugelassen ist. Seit mittlerweile neun Jahren bietet das Etablissement sexuelle Dienstleistungen und einen Saunaclub an – ohne die dafür nötige Bewilligung.

«Die Prostituierten wirken auf die Kinder verstörend»

Die von den Behörden anberaumte Augenscheinverhandlung soll nun Bewegung in den jahrelangen Rechtsstreit zwischen Bordellbetreibern und Anwohnern bringen. Die Fronten sind verhärtet. «Halbnackte Frauen und betrunkene Männer laufen auf der Strasse herum. Passanten werden angepöbelt, uns ist es nicht mehr wohl hier», sagt Markus Knöpfli, der die Interessen der Anwohner vertritt.

«Eines Abends machte mich ein Freier blöd an und fragte mich, was ich koste», berichtet eine 23-jährige Frau, die anonym bleiben möchte. Sie wohnt gleich gegenüber vom FKK und ist sich Pöbeleien mittlerweile fast schon gewohnt. «Normalerweise gehe ich gar nicht mehr oft vors Haus.» Auch andere Nachbarn berichten von ihren Kindern, die zu Hause anrufen würden und fragten, wie die Situation vor dem FKK sei, bevor sie in die Strasse kommen. «Einige Meter weiter die Strasse runter ist ein Kindergarten. Die halbnackten Prostituierten und die Freier wirken verstörend auf die Kleinen», findet die 73-jährige Nachbarin.

Die Umnutzung des als Fitnessclub angemeldeten FKK war vom Bau- und Gastgewerbeinspektorat im vergangenen Juni abgelehnt worden. Dies wegen der «notorischen materiellen wie auch ideellen Immissionen des geplanten Sexgewerbes», und weil die Nutzung auch nicht zonenkonform sei. Die Betreiber machen aber weiter Kasse, weil sie Rekurs um Rekurs einreichen und den Entscheid so vertagen. «Am liebsten würden wir hier wegziehen», sagt die 23-jährige Frau. «Aber wir haben die Hoffnung nicht verloren», so ihre 73 Jahre alte Mitstreiterin.

Keine Lärmklagen bei der Polizei

Andreas Noll, Anwalt des FKK Basel, kann den Wirbel um den Sexbetrieb nicht verstehen. Das FKK Basel verursache keine Störungen: Er verweist auf die Polizei, bei der in den letzten Jahren keine Lärmklagen eingegangen seien. «Das FKK Basel ist kein illegaler, sondern ein zonenkonformer Betrieb, der über eine reguläre Gastrobewilligung verfügt.»

Die Gegner glauben, das FKK laufe seit geraumer Zeit «mit angezogener Handbremse», bis eine Bewilligung für das Bordell auf dem Tisch liege. Was danach geschehe, wolle man sich nicht ausmalen. Dass in den letzten Jahren keine Lärmklagen bei der Polizei eingereicht wurden, erklärt sich die 73-jährige Anwohnerin mit Resignation: «Nachts im Pyjama auf die Strasse gehen und die Polizei anrufen, das machst du ein Jahr lang. Länger hältst du das nicht durch.»

Die Baurechtskommission wird ihren Entscheid in den kommenden Wochen kommunizieren.