Bordell muss schliessen

Es ist ein vorläufiger Schlussstrich unter einen jahrelangen Rechtsstreit zwischen den Betreibern des Sexclubs FKK Basel und seinen Anwohnern: Gehört ein Bordell mitten in ein Wohnquartier? Die Betreiber führten das Laufhaus an der Amerbachstrasse im Kleinbasel ohne eine Bewilligung. Das FKK Basel war ursprünglich als Fitnessclub gemeldet gewesen, seit Jahren aber wurde es als Bordell geführt.

Nach vehementen Protesten der Anwohner, die über Lärm und Belästigungen auf der Strasse klagten, nahm die Baurekurskommission am Mittwoch einen Augenschein im Bordell. Am Donnerstagnachmittag dann der Entscheid: Das FKK Basel muss innert drei Monaten schliessen. Es werde keine Bewilligung für eine «Umnutzung Fitnessclub im Hinterhaus in Sexclub» erteilt, heisst es im Entscheid-Dispositiv der Kommission.

Entscheid kann weitergezogen werden

Damit ist der Rechtsstreit aber nicht unbedingt beendet. Der Rekurs kann an die nächste Instanz weitergezogen werden. Laut der «Basler Zeitung» hat der Betrieb bereits agenkündigt, dies auch zu tun. Der Anwalt teilte zunächst mit, dass das FKK Basel «über den Entscheid enttäuscht» sei. Er vermutet, dass das FKK den Anwohnervertretern nur deshalb ein Dorn im Auge sei, «weil es ein Erotikbetrieb ist».

Die Anwohner hingegen sind erleichtert ob des Entscheids der Baurekurskommission. Ihr Vertreter Markus Knöpfli spricht von einem «Ostergeschenk».

