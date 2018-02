Pferde werden im Stall mit Fasnachtsmusik beschallt

Ist der Fasnachts-Tumult der richtige Ort für Pferde? Basler Tierschützer sagen nein. Für die «sensiblen Fluchttiere» sei der Cortège zu stressig, so das Argument. Tatsächlich gab es am Montag einen Zwischenfall mit einer Kutsche am Kölner Karneval. Das Gespann raste in eine Menschenmenge deutsche Tagesschau spricht von drei Verletzten. Der Basler Tierschützer und Chaisen-Gegner Olivier Bieli reagierte sogleich mit einem offenen Brief an das Comité und verlangte eindringlich, den Einsatz von Pferdekutschen am Cortège zu untersagen.

Davon will Daniel Würgler (58) nichts wissen. Der Fuhrhalter vom Fahrstall Leymen fährt seit bald 40 Jahren mit seinen Pferden an die Basler Fasnacht. «Wenn Tier und Kutscher richtig ausgebildet sind, ist das Risiko, dass etwas passiert, minimal», sagt er. Dass man die Tiere nicht zu hundert Prozent kontrollieren könne, sei klar. Die Gefahr sei aber nicht grösser als beim Autofahren. «Auf der Strasse passieren ständig vermeidbare Unfälle. Verboten werden Autos trotzdem nicht», so Würgler.

Nicht alle Tiere sind geeignet

«Natürlich schicken wir nicht irgendwelche Tiere an die Fasnacht», hält Würgler fest. Pferde seien wie Menschen unterschiedlich und ebenso nicht alle dafür geeignet. «Von den 16 Tieren in unserem Stall traue ich es nur fünf zu», sagt er. Davon werden dieses Jahr zwei am Basler Cortège zu sehen sein: Der 23-jährige Generale Cassa und der 19-jährige Lancelot. «Beides Routiniers, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen», versichert Würgler.

Nach einer mehrjährigen Ausbildung seien die Tiere völlig sicher im Verkehr. Ein entsprechend trainierter Kutscher könne sie sicher mit Stimme und Leine dirigieren. Während einem kurzen Ausflug mit dem Zweispanner demonstriert Würgler das Verhalten seiner Pferde. Tatsächlich lassen sie sich auf der Landstrasse nicht von Autos, die mit 90 Kilometern pro Stunde an ihnen vorbeirasen, beunruhigen. Und auch auf engem Raum manövrieren sie souverän.

«Pferde sind Herdentiere. Der Mensch muss sie verstehen und als Alpha-Tier akzeptiert werden. Das erfordert eine kontinuierliche und konsequente Ausbildung», erklärt Würgler. Er fände es Schade, wenn die Tradition der Chaisen durch ein Verbot beendet würde.

Pferde schützen und an die Regeln halten

Die Tiere werden im Stall zur Einstimmung auf die «drey scheenschte Dääg» mit Fasnachtsmärschen beschallt. Für die erfahrenen Pferde sei dies laut Würgler kein Problem. Für die Fahrten bekommen sie extra Ohrenstöpsel. Von Vorwürfen der Tierquälerei will er nichts wissen: «Das Schäumen am Mund ist keine Stressreaktion. Im Gegenteil: Es zeigt, dass das Tier zufrieden ist», erklärt er.

Für Würgler ist es vor allem wichtig, dass die Zuschauer den nötigen Respekt vor den Tieren zeigen. «Wenn eine Mutter ihr Kind unter das Pferd drängt, damit es Süsses auflesen kann, läuft es mir eiskalt den Rücken herunter», sagt er. Er appelliert an die Menschen, die Kutscher zu fragen, ob sie an das Tier heran dürfen und sich nur von vorne zu nähern.

(las)