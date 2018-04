200 Liter einer Chemikalie laufen aus in den Rhein

Am Freitagvormittag kam es in einem Firmengebäude an der Niderfeldstrasse in Pratteln zu einer kleinen Havarie. Dabei liefen 200 Liter der Flüssigkeit «Amberwood F», die für die Kosmetikindustrie genutzt wird, aus.

Wie die Polizei Basel-Landschaft berichtet, konnte die Feuerwehr den grössten Teil der Chemikalie noch vor Ort auffangen. 200 Liter flossen jedoch in den Rhein. Die ins Wasser gelangten Schadstoffe konnten grösstenteils von der Feuerwehr gebunden und anschliessend bei der Schleuse Birsfelden abgepumpt werden.

Verletzt wurde niemand. Für Mensch und Umwelt habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung bestanden, wie die Polizei verlauten liess.





(sis)