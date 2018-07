Chuck D war in Basel und hat ein «Drämmli» gemalt

Chuck D, Mitbegründer der legendären Public Enemy, ist eine lebendes Rap-Monument. Der 57-Jährige macht kommenden Donnerstag Halt auf dem Gurten. Er tourt zurzeit mit den Prophets of Rage, einer Supergroup, die sich aus Mitgliedern von Cypress Hill, Public Enemy und Rage Against The Machine zusammensetzt. Chuck D, so zeigt sich, ist aber nicht nur ein versierter Rapper, sondern auch ein begabter Maler und Zeichner.

Chuck D am Eurockeennes Festival in Belfort (F) am 6. Juli. (Bild: Keystone/Hugo Marie) Chuck D am Eurockeennes Festival in Belfort (F) am 6. Juli. (Bild: Keystone/Hugo Marie)

Der Wortakrobat hält die Welttournee mit seiner Band mit dem Pinsel fest. Auf Twitter teilt er die Werke unter dem Hashtag #WorldTourSessions. Vom Samstag datiert ein Bild, dass Chuck D augenscheinlich vor dem Hotel Les Trois Rois in Basel gemalt hat. Nicht das Erste. Die Kulturstadt hat den Rap-Altmeister schon im Mai zum Malen inspiriert. Damals blickte er, mutmasslich ebenfalls im Les Trois Rois einquartiert, von seinem Zimmerbalkon auf den Rhein.

#WorldTourSessions 10 Basil Switzerland hotel window over the Rhine 7.5.2018 pic.twitter.com/L9v3bMc3FY — Chuck D (@MrChuckD) 5. Juli 2018

In Bern darf man nun gespannt sein, welches Sujet Chuck D mit seinem Pinsel verewigt. Auf Twitter stossen seine Werke bei den Fans auf grosse Resonanz. Ein User erkannte sogar Parallelen zu den Zeichnungen des grossen Schweizer Künstlers Alberto Giacometti.

Grosse Kunst zum Schäppchenpreis

Carlon Douglas Ridenhour, so der bürgerliche Name des Rappers, erlangte einst einen Bachelor in Graphic Design an der New Yorker Universität Adelphi, die ihm später gar die Ehrendoktorwürde verlieh. Zunächst machte er aber als Musiker Karriere. Seine erste Ausstellung als bildender Künstler hatte er erst dieses Jahr in der Gallery 30 South in Pasadena. Seine Skizzen, die Einblicke in das Tourneeleben im Stile eines Gerichtszeichners vermitteln, wurden zu moderaten Preisen zwischen 550 und 1500 US-Dollar verkauft.

Die Preise dürften nicht allzu stark steigen, glaubt Galerist Matt Kennedy. «Chuck ist sehr egalitär und auch sehr produktiv. Ich riskiere zu behaupten, dass er seine Werke weiterhin relativ erschwinglich anbieten wird.»

Bassist wird in Basel zum Stuntman

Während Chuck den Rhein lieber malt, stürzte sich Tim Commerford, der Bassist der Prophets of Rage, von der Mittleren Brücke ins Wasser. Ein Video des Brückensprungs postete die Band auf Instagram. Der 50-Jährige mit den auffälligen Tätowierungen ist ein routinierter Kletterer und machte in seiner Karriere immer wieder mit spektakulären Stunts von sich reden.

Und so sieht es am Blumenrain in Basel tatsächlich aus.



