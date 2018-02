Für diesen Anblick braucht es extra Stahlelemente

Der Frost hat die Schweiz fest im Griff. Beim Tinguelybrunnen sorgt die Kältewelle derzeit für spektakuläre Eisskulpuren. Ohnehin schon eine Touristenattraktion und beliebtes Postkartenmotiv, zeigt das Wasserspiel auf dem Theaterplatz sich derzeit bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von seiner schönsten Seite.

Umfrage Gefällt Ihnen der gefrorene Tinguely-Brunnen? Er ist wundeschön!

Geht so.

Nein.

«Das Wasser in den Leitungen gefriert nicht, weil es in Bewegung bleibt», erklärt Erik Rummer, Sprecher der Industriellen Werke Basel (IWB), die für den Betrieb verantwortlich sind. Das Spritzwasser der vielen Fontänen allerdings gefriert an den beweglichen Skulpturen des Brunnens.

Stahl-Verstärkungen für das Spektakel

Damit die Last des Eises dem Brunnen keinen Schaden zufügt, müssen Tinguelys Figuren für den Winter extra präpariert werden.«Unsere Mitarbeiter verstärken die Eisenskulpturen mit etlichen Kilogramm Stahl», erklärt Rummer. Die Elemente würden als Stützen unter die Figuren gestellt oder geschraubt, um diese trotz des Gewichts des Eises zu stabilisieren.

Werde das Eis zu viel, müsse es entfernt werden. «Bei einem raschen Temperaturanstieg wird es nötig, das Eis abzusägen», sagt Rummer: Einseitig abbrechende Blöcke könnten die Statik des Brunnens gefährden. Den Aufwand betreibe man gerne, damit das besondere Bild entstehen könne. Der Zauber könnte aber bereits am Freitag ein Ende haben – dann kehrt das Tauwetter zurück.

Brunnen, Kunstwerk, Social-Media-Star

In den sozialen Medien ist der 1977 fertiggestellte Fasnachts-Brunnen, wie er offiziell heisst, dank der Russenpeitsche derzeit ein Star. Die eisbedeckten Skulpturen, insgesamt zehn an der Zahl, locken zurzeit allerlei Fotografen vom Hobby-Knipser bis zum Profi zum #Tinguelybrunnen.

Endlich beginnt sich am #Tinguely-Brunnen zu #Basel Eis zu bilden. Mal sehen ob es mehr wird... pic.twitter.com/mZOh7yikK2 — Dominique Wyss (@DominiqueDWyss) February 13, 2018

«Der Brunnen ist ein Highlight»

Basel-Tourismus-Direktor Daniel Egloff schwärmt von dem Brunnen: «Stadtführungen starten und enden dort. Es ist ein Highlight.» Schon allein wegen seiner reichen Geschichte – der Brunnen steht dort, wo einst das alte Stadttheater war – sei er grossartig.

Auch von der winterlichen Verwandlung der Skulpturen ist Egloff angetan. «Es ist ein tolles Foto-Sujet. Auf Social Media sind Beiträge mit dem Brunnen sehr beliebt», sagt er.

Der coolste Brunnen der Schweiz trotzt dem Eis

(las)