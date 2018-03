Die weltbesten Beatboxer battlen in der Schweiz

Der Grand Beatbox Battle feiert am diesjährigen Basler Clubfestival Bscene sein zehnjähriges Jubiläum. Dazu eröffnet der inzwischen zu globalem Ruhm gelangte Event die Bscene am Freitagabend mit einem Showcase des französischen Youtube-Stars MB14 in der Reithalle. Auch die Beatbox-Legende Rahzel gibt ihr Können in einem Showcase zum besten.

Richtig los geht es um 21.30 Uhr im Volkshaus. Dann ringen dort die besten Beatboxer der Welt um den Einzug in die Finalrunden, die am Samstagabend stattfinden. Den Siegern winkt der Respekt der Szene und ein kleines, vom YouTube-Kanal Swissbeatbox gesponsertes Preisgeld. Der Kanal gehört mit 733'997 Abonnenten zu den grössten der Schweiz.

Jeder kennt es, wenige können es

Jeder hat schon davon gehört, viele haben es schon selber versucht: Beatboxen, das Imitieren von Instrumenten mit dem Mund. Doch wenn die Profis am Werk sind, klappen die Kinnladen runter.

«Die Leute kommen aus Neugier und bleiben fasziniert bis zum Ende», sagt Organisator Claudio Rudin (33). Er hat den Event vor neun Jahren ins Leben gerufen und ist begeistert, wie er sich entwickelt hat. «Neben der Weltmeisterschaft ist es weltweit die wichtigste Veranstaltung der Szene», sagt er.

Kein Wunder also, dass die Veranstaltung bereits ausverkauft ist. Innert kürzester Zeit waren die 900 verfügbaren Tickets vergriffen. Wer Glück hat, kommt auch mit dem Bscene-Pass rein – Rudin hat 150 zusätzliche Plätze für die Festivalbesucher reserviert.

«Sie machen unmögliche Sachen»

Welche Geräusche mit Mund und Gaumen produziert werden können, dürfte seit Michael Winslows Auftritten in der «Police Academy»-Reihe Allgemeinwissen sein. «Winslow ist übrigens selber ein Teil der Beatboxer-Szene», so Rudin.



Die Künstler entwickeln sich aber immer weiter und produzieren Geräusche, die Rudin, selber ein begnadeter Beatboxer und ehemaliger Schweizer Vizemeister, bis anhin für unmöglich hielt. «Früher imitierte man nur das Schlagzeug. Heute liegt fast das ganze musikalische Spektrum drin», sagt Rudin.

Bewertet werden die Auftritte von einer Jury, die sich ebenfalls aus erfahrenen Beatboxern zusammensetzt. Entscheidend seien Technik, Klangvielfalt, Originalität und das Gesamtbild der Performance.

Eine Szene, ein Lebensstil

Wer richtig beatboxt, hört auch nicht so schnell wieder damit auf. «Dafür muss man zu viel üben», meint Rudin schmunzelnd. Obwohl er seine Bühnenkarriere kürzlich beendet hat, kann er es nicht ganz sein lassen. «Ich beatboxe manchmal für meine einjährige Tochter. Sie macht mich schon nach.»

So geht es laut Rudin vielen in der Szene, die dicht in sich verschlungen ist. «Die Künstler kennen sich alle. Wenn wir sie nach Basel einladen, ist es für sie wie ein Familientreffen», sagt er. Besonders freut er sich, dass er die US-Beatbox-Grösse Rahzel als Special Guest für den Event gewinnen konnte. Dieser wird in einem 30-minütigen Showcase seine Skills zum Besten geben.



Szeneschau und Sprungbrett

An den Veranstaltungen der Bscene treten regionale Künstler auf. Auch wenn der Grand Beatbox Battle seinen Wurzeln entwachsen ist, bleibt das Festival diesen im Grossen und Ganzen treu: «Unter den über 50 Acts sind lokale Künstler am stärksten vertreten», sagt Bscene-Sprecherin Lynn Riegger.

Die Baslerin und Basler-Pop-Preis-Gewinnerin Anna Aaron wird am Samstag ab 1 Uhr in der Reithalle nach zweijäjriger Pause ihr Comeback geben. Den regionalen Acts Weird Fishes (am Freitag ab 21 Uhr im Sud) und Ylp (am Samstag ab 21.15 in der Reithalle) ist es gelungen, über das «Tageswoche»-Voting Newcomer-Tickets zu lösen.

