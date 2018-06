Liestaler Start-up schafft 100'000 Fr am ersten Tag

Das Crowdfunding auf Kickstarter läuft seit Dienstag und hat in weniger als einem Tag sein Finanzierungsziel von 100'000 Franken erreicht. «Das ist der Wahnsinn, wir sind überglücklich», so Yannick Brandenberger (26) am Mittwoch gegenüber 20 Minuten.

Gemeinsam mit Erik Blommers (27) hat er vor drei Jahren das Start-up-Unternehmen Blomm & Berger in Liestal gegründet. 2016 gewannen sie mit ihrem ersten Kopfhörer den Jungunternehmerpreis Nordwestschweiz. Mit ihrem zweiten Modell möchten sie nun den Markt erobern. Nimmt man die Kickstarter-Kampagne als Gradmesser, wird ihr neuer Kopfhörer ein Hit.

«Frequenzen passen sich dem Gehör an»

«Gestern haben wir eine Nachricht von Kickstarter bekommen, dass wir als «Project we love» ausgewählt worden sind. Das macht uns natürlich sehr stolz», so Brandenberger. Die Jungunternehmer haben viel Vorarbeit geleistet. «Wir waren bei der Muba, haben auf Social Media Werbung gemacht und natürlich viel Mund-zu-Mund-Propaganda betrieben», sagt er. Geholfen hat sicher auch die Partnerschaft mit dem Rookie- Formel-1-Team von Redbull Toro Rosso. «Die Fahrer motivieren sich mit Musik und sie waren begeistert von unserem Prototypen», erzählt Blommers.

«Wir überlegen uns ständig, wie wir den Sound verbessern können und daraus entstand die Idee von der Zusammenarbeit mit Audiospezialisten», erklärt Blommers. Die Firma Amplifon sei sofort von einer Partnerschaft begeistert gewesen. So entstand ein Kopfhörer, der sich jedem Ohr anpassen lässt. Mit Hilfe der zugehörigen App kann jeder einen Hörtest durchführen und daraufhin passt das Modell die Soundfrequenzen dem Gehör an. «Den Unterschied hört man auf jeden Fall. Für Leute mit Hörverlust ist er natürlich noch grösser», so Brandenberger.

«Unser erster Kopfhörer war ein Türöffner»

«Unser erster Kopfhörer war ein Türöffner, mit dem wir die Aufmerksamkeit der Medien und verschiedener Partner gewinnen konnten», so Brandenberger. «Ausserdem konnten wir viel Feedback sammeln und von Leuten, die Musik lieben, zusätzlich lernen. Die Rückmeldungen haben wir ins neue Produkt einfliessen lassen», ergänzt Blommers.

Die automatische Abstellfunktion, wenn der Hörer in den Nacken gelegt wird, habe beim ersten Modell nicht gut funktioniert, geben die beiden zu. Jetzt funktioniere sie einwandfrei.

Dieser Kopfhörer passt sich dem Gehör an

Der B&B Pure passt sich an die Bedürfnisse des Kunden an.

Der Kopfhörer kommt weiter mit einer regulierbaren Noise-Cancelling-Funktion daher. Mit Features wie einem im Bügel integrierten Ladekabel, auswechselbaren Ohrmuscheln und einer fixierbaren Grösseneinstellung reagieren die Entwickler zudem auf Probleme, die bei Konkurrenzprodukten auftreten. «Wir zeigen, welche Innovationen für einen fairen Preis möglich sind», so Brandenberger. Der Pure soll im Herbst für 349 Franken auf den Markt kommen.

Innenleben wird in der Schweiz produziert

Während der erste Hörer noch in China hergestellt wurde, wurden Teile der Produktion nun in die Schweiz verlegt. Das komplette Innenleben werde in der Schweiz produziert, so Brandenberger. «Das Design, die Entwicklung und die Technologie kommen aus der Schweiz. Dafür arbeiten wir mit Ingenieuren aus der Schweiz zusammen», sagt er.

(lb)