Opel blockiert seit sechs Monaten Parkplatz

Für Maki Stojanoski ist der grüne Opel Astra, der seit Juli am Weilerweg im Basler Quartier Kleinhüningen parkiert ist, zugleich Ärgernis und Rätsel. Das Auto mit französischen Kennzeichen steht dort nämlich schon seit vergangenem Juli. Der Polizei ist der Parksünder seit dem 24. Juli bekannt, seither ist das Auto mit einer Sheriffklammer fixiert. Stojanoski und andere Anwohner des Weilerwegs wundern sich nun, warum der Geisterwagen nicht abgeschleppt wurde.

Umfrage Haben Sie ihr Auto auch schon vergessen? Klar. Aber zuerst besorge ich mir immer französische Kennzeichen.

Ist mir tatsächlich auch schon passiert. Aber am nächsten Tag habe ich es schon wieder abgeholt.

Hey dude, where's my car?

Ein Auto vergisst man doch nicht.

Kein Auto, kein Problem.

«Ich bezahle 120 Franken für meiner Anwohner-Parkkarte und bin froh, wenn ich einen Parkplatz finde, wenn ich abends von der Arbeit heimkomme», sagt Stojanoski. «Wir alle hier im Quartier wären sehr froh, wenn das Auto endlich abgeschleppt würde.»

Französische Halter schwer zu kontaktieren

Warum dauert das so lange? Die Kantonspolizei Basel-Stadt macht zum Einzelfall keine konkrete Aussage. Allerdings sei die Kontaktaufnahme zum Halter des Autos wohl nicht ganz einfach gewesen, erklärt Sprecher Toprak Yerguz.«In jenen Fällen, in denen das Auto zwecks Entsorgung abgestellt wurde, erweist sich die Kontaktaufnahme als problematischer.» Bei in Frankreich immatrikulierten Autos kommt erschwerend hinzu, dass die Kontrollschilder an das Fahrzeug, nicht aber an seinen Besitzer gebunden sind.

Kommt der Kontakt innert einer gewissen Frist nicht zustande, stellt die Polizei eine Verwertungsverfügung aus, die mit einer 90-tägigen Frist belegt ist. Nach deren Ablauf kann das Auto abgeschleppt und je nach Zustand entsorgt oder verkauft werden. Angesichts der langen Standdauer des Opels an der Weilerstrasse dürfte das Auto nicht mehr allzu lange dort stehen.

Politik verlangt kürzere Verwertungsfristen

Dass Elsässer ihre Autos in Basel auf Allmend-Parkplätzen entsorgen, ist kein Einzelfall. Genaue Zahlen dazu gibt es aber nicht. 2016 wurden 280 Fahrzeuge mit einer Sheriffklammer versehen. Dies allerdings aus verschiedenen Gründen, etwa auch wegen technischen Mängeln oder Steuerausständen.

Die langen Verwertungsfristen sind mittlerweile auch der Politik ein Dorn im Auge. Im Oktober überwies Talha Ugur Camlibel (SP) im Grossen Rat eine Motion an den Regierungsrat, die einer Verkürzung der Verwertungsfrist auf sechs Wochen verlangt. «Es ist und bleibt ein öffentliches Ärgernis, dass Fahrzeuge in Basel abgestellt und für immer stehen gelassen werden.» Monatelang würden so Parkplätze blockiert und störten oft in verwahrlostem Zustand das Stadtbild, begründet Camlibel seine Forderung.

(lha)