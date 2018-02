Djokovic lässt sich in Muttenz behandeln

Mit dick einbandagierter rechter Hand verliessen Novak Djokovic und sein Tross gestern Abend die Rennbahnklinik in Muttenz. Nur wenige Tage zuvor war der 30-Jährige gegen den Südkoreaner Chung Hyeon in Achtelfinal des Australian Open ausgeschieden. Als Grund für das frühzeitige Aus nannte er da noch einen lädierten Ellbogen und den Trainingsrückstand.

Nun ist also auch die rechte Hand betroffen. Der Chefarzt der Rennbahnklinik hält sich zu seinem berühmten Patienten jedoch bedeckt: «Ich habe Herrn Djokovic nur am Fernsehen beim Australian Open spielen sehen, und da trug er ja auch schon einen Verband an der rechten Hand», sagte er gegenüber dem «Blick».

Rennbahnklinik weltberühmt

Dass sich der Serbe ausgerechnet die Rennbahnklinik in Muttenz für seine Behandlung ausgesucht hat, ist kein Zufall. Das Spital geniesst in der Welt der Spitzensportler einen erstklassigen Ruf. Auch Stars wie Roger Federer oder Dominique Gisin suchten dort schon Hilfe.

Doch anscheinend ist die Rennbahnklinik für den Djoker nur die zweite Wahl. Nach seiner Rückkehr aus Melbourne besuchte er nämlich zunächst eine Klinik in Prag. Erst danach begab er sich in die Hände der Schweizer Spezialisten. Laut einer italienischen Website leidet Djokovic unter einem «floating bone», einem schwimmenden Knochensplitter oder einem losen kleinen Handknochen.

(sis)