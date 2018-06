Dojo-Attacke zieht Mammutprozess nach sich

Zuerst überfiel der Thaiboxer Paulo Balicha, unterstützt von einem maskierten Schlägertrupp, das Dojo von Shemsi Beqiri in Reinach. Dann forderte Balicha seinen Rivalen zum Duell und liess sich dabei filmen, wie er nach rund sieben brutalen Minuten den Kürzeren zog. Telebasel gelangte an die Aufnahmen und publizierte sie. Nun sitzen Balicha und 16 seiner mutmasslichen Komplizen auf der Anklagebank des Baselbieter Strafgerichts.

In den budgetierten 28 Verhandlungstagen soll nun ermittelt werden, wie es in der beschaulichen Baselbieter Gemeinde zu Szenen kam, wie man sie in einem schlechten Ganovenfilm erwarten würde. Am Montag beginnt der Mammutprozess. Die «bz Basel» schreibt gar vom «aufwendigsten Verfahren, das das Baselbiet je erlebt hat».

Eigentlich hatte die Staatsanwaltschaft gehofft, den Vorfall, der sich im Februar 2014 ereignet hatte, bereits im Herbst 2016 zur Anklage zu bringen. Doch das Schläger-Attentat stellte sich als eine Nummer grösser heraus: Es mussten über 100 Befragungen durchgeführt werden, an denen im Schnitt je 20 Personen teilnahmen. Allein eine Konfrontationseinvernahme habe 25'000 Franken gekostet, wie die Erste Staatsanwältin gegenüber 20 Minuten sagte. Hinzu kommen 20 Privatklagen sowie ein Rechtshilfegesuch aus den USA, dessen Bearbeitung allein zwei Jahre beansprucht habe.

Ein fairer Kampf?

Balicha will den Angriff nicht geplant haben, wie er in einem Interview gegenüber 20 Minuten sagte. Ob ein Widerspruch zu seiner Aussage, er habe einen fairen Kampf gewollt, besteht, wir das Gericht klären müssen. Tatsache ist, dass sich maskierte Schlägertrupps nicht von alleine mobilisieren. Inwiefern hier von einer Affekttat, wie sie Balicha beteuert, gesprochen werden kann, ist fraglich.

Balicha soll sich vor der Aktion das Aufputschmittel Methcanthinon verabreicht haben. Als es schliesslich zum Kampf zwischen Balicha und Beqiri kam, rückte die Fairness komplett in den Hintergrund. Die Staatsanwaltschaft liess die einzelnen Schläge Balichas von der International Sport Karate and Kickboxing Association (ISKA) auswerten. Balicha schlug wiederholt mit dem Ellbogen auf Beqiris Kehle, griff ihm in die Augen oder versuchte ihn zu würgen. «Kampftechniken, die in jeder Kampfsportart verboten sind», so die Anklage.

Kollateralschaden spiegelt sich in den Schadensersatzforderungen

Dafür, dass es bei dem Überfall nur um Balicha und Beqiri gegangen sein soll, wurde erheblich mehr als deren Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen. Von den 31 Anwesenden, die Angreifer nicht mitgerechnet, waren 20 noch minderjährig. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Zeitpunkt bewusst gewählt wurde, um das Risiko auf Gegenwehr zu minimieren, wie aus der Anklageschrift hervorgeht.

Bei den Opfern wurden posttraumatische Belastungsstörungen, depressive Episoden, Angst- und Schlafstörungen diagnostiziert. Inwiefern die Privatkläger entschädigt werden, muss das Gericht entscheiden. Beqiri allein fordert von Balicha 50'000 Franken, die Helvetia Versicherung 377'677 Franken.

Wird Balicha schuldig gesprochen, droht ihm neben einer bis zu dreijährigen Haftstrafe der Landesverweis.

(las)