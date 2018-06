«Ich finde so etwas einfach nur nervend»

Ein Leser ertappte am Mittwoch in Bubendorf BL eine Autofahrerin, die es mit der Parkordnung an der Tankstelle nicht sehr genau nahm. «Als ich an die Tankstelle fuhr, dachte ich zuerst, es sei ein Geschäftsauto der Tankstelle und dass diese beiden Säulen gesperrt sind. Als ich dann die Werbeaufschrift am parkierten Auto gesehen habe, wusste ich, dass da nur jemand nicht richtig parkieren konnte», sagt er.

Ob die Person überhaupt getankt hat, ist unklar. Oder hatte sie schlicht vergessen, auf welcher Seite ihres Autos der Tankdeckel ist. «Dahinter bildete sich ein Riesenkolonne, sogar der Tanklaster musste warten, um die Tankstelle aufzufüllen», berichtet der Leser-Reporter. Schliesslich habe sich der Lastwagenfahrer in den Tankstellenshop begeben, um die Halterin ausfindig zu machen.

Vor Nervosität Motor abgewürgt

«Die Frau kam mit Kaffee und Gipfeli angesprungen», erzählt er. «Ich finde es einfach nur nervend, wenn man zwei Tanksäulen blockieren muss, obwohl rechts und links genügend freie Parkplätze vorhanden sind für solche, die nicht tanken, sondern nur einkaufen möchten.»

Der Lenkerin war ihr Fauxpas sichtlich peinlich. Beim Abfahren war die Frau laut dem Leser offenbar so nervös, dass sie auch den Motor abwürgte.

