«Als die Feuerwehr kam, stand das Haus bereits in Vollbrand», erzählt ein Leser-Reporter 20 Minuten. Er wohnt in der Nachbarschaft eines Einfamilienhauses am Neubergliweg in Ettingen BL, das am frühen Donnerstagmorgen in Flammen aufging. «Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen stehen im Einsatz» erzählt der Mann.

Bei der Feuerwehr ging die Meldung kurz vor 6 Uhr am frühen Morgen ein. «Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle, die Feuerwehr ist aber immer noch vor Ort», sagt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Kantonspolizei Balsel-Land. «Eine Frau, die in dem Haus wohnt, konnte sich selbstständig retten, sie wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Einfamilienhaus steht in Vollbrand

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Der Leser-Reporter glaubt, dass es sich um ein Holzhaus handelte, das schnell Feuer fangen konnte. Die Quartierstrasse musste vorübergehend gesperrt werden. Es wurden keine weiteren Gebäude oder Gegenstände vom Feuer betroffen.





(Video: Leser-Reporter)



(bee)