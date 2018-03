«Einem Tesla entwischen die bösen Jungs nicht»

Der Chef des Elektroauto-Konzerns zwitscherte am Donnerstagmorgen auf dem Kurznachrichtendienst: «Die Schweizer Polizei ist schlau. Wartung und Betrieb der Elektroautos machen die Differenz im Kaufpreis zu Dieselwagen mehr als wett», so Elon Musk. Der weltbekannte Unternehmer ist sich zudem sicher: «Die bösen Jungs werden nicht entwischen. Das zählt viel ...».

The Swiss police are smart. Electricity vs diesel & maintenance more than make up for purchase price diff. Plus, the bad guys will def not escape. That’s worth a lot … https://t.co/fE6zmM8C3F