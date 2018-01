Polizeiauto fährt beinahe Emu über den Haufen

Der Vorfall liegt zwar schon bald drei Jahre zurück, doch jetzt erst werden Videoaufnahmen davon in den lokalen Facebook-Gruppen geteilt. Zu sehen ist ein Streifenwagen, der in unmittelbarer Nähe zur Schweizer Grenze in Lörrach einem Emu folgt. Der Laufvogel war tags zuvor aus seinem Gehege am Binsenmattweg ausgebüxt.

Als der Emu seinen Gang unvermittelt verlangsamte und der Polizist am Steuer kurz abgelenkt war, kam es beinahe zum Zusammenstoss. «Dummes Viech, ey», hört man den einen Polizisten darauf sagen. Und: «Du hättest es fast überfahren.» Die Sache ist glimpflich ausgegangen: Der Laufvogel konnte wenig später unversehrt eingefangen werden.

(20 Minuten)