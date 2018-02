«Wär gscheit isch, isst ab sofort Wiirm!»

Mit der Präsentation des Rädäbäng verkündete das Fasnachts-Comité am Freitagmorgen die diesjährigen Fasnacht-Sujets. Top-Themen sind das düstere Weltgeschehen, die Digitalisierung samt Viren und Twitter und nicht zuletzt Insekten als neues Superfood.

Umfrage Was sagen Sie zu Insektenfood? Alles Kopfsache. Insektenfood schmeckt auch nicht schlechter als Fleisch oder Fleischersatzprodukte.

Ekelhaft. Das kommt mir nicht in die Pfanne.

Das ist die Zukunft. Unsere fragwürdige Massentierhaltung zwingt uns fast dazu.

Ich bin Vegetarier.

Ich lebe vegan.

Insektenfood, wie diese Mehlwürmer, ist eines der Top-Sujets an der Basler Fasnacht. Die Krabbeltiere gelten in vielen Ländern als Delikatesse. (Symbolbild) (Bild: Keystone/AP/Helmut Fohringer) Insektenfood, wie diese Mehlwürmer, ist eines der Top-Sujets an der Basler Fasnacht. Die Krabbeltiere gelten in vielen Ländern als Delikatesse. (Symbolbild) (Bild: Keystone/AP/Helmut Fohringer)

«Mit Insäggten uf em Däller lauffsch nit besser, aber schnäller», heisst es da. Insektenfood soll die Probleme, die unser enormer Fleischkonsum verursacht, langfristig lösen. Der Grossverteiler Coop vertreibt mittlerweile eine ganze Produktpalette der eiweissreichen Nahrung. Ganz klar: «Es grabblet im Ässe», und ein Sujet verspricht: «Au in dr Finfstärnbaiz het Grille grille bald si Raiz».

«Make Fasnacht great again»

Es werde «eine nachdenkliche, kritische, aber auch kreative und witzige Fasnacht», verspricht Comité-Obmann Christoph Bürgin. Wie schon in den vergangenen Jahren werden viele politische Sujets ausgespielt; etwas anderes sei bei diesen täglichen Schlagzeilen ja auch nicht zu erwarten, heisst es vom Comité.

Dazu gehört Amerikas «Twitter-Präsident» Trump genauso wie der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un: «Oobeland first», «All you can tweet!» und «PjöngJangeles». Oder kurz zusammengefasst: «Es heerscht e Bombestimmig.» Dazu fragt eine Clique: «Epidemia Politica Idiotica – isch Dummheit aasteggend?»

FC Basel: «Vom Absyts ins Jensyts»

Basel teilt wie immer ordentlich aus – kann aber auch einstecken. Das millionenschwere Tram nach St. Louis, «Les Millionnaires de Saint-Louis», die ärgerlichen Rotphasen, «Mr sehn numme no rot!», und auch der FC Basel werden schonungslos in die Mangel genommen: «F.C.B. Friidhoof-Club Baasel (oder: vom Absyts ins Jensyts)».

Ganz neu und zum ersten Mal wird die Fasnacht offiziell als Unesco-Weltkulturerbe stattfinden. «Spiegeli, Spiegeli an dr Wand – wär het die scheenscht Fasnacht im ganze Land?» Die Basler sind sichtlich stolz: «Di ganzi Wält luegt uf Basel am Rhy, wo me lacht, d Unesggo het d Basler Fasnacht unstärblig gmacht. Unsri Fasnacht isch globâle jetz richtig wichtig, und mir sin e Dail dervo und gseen das als Verpflichtig».

Licht-Kontrolleure am Morgenstraich

Den Chaise-Pferden werden neu zwei Pausenplätze mit Wasser und Heu zur Verfügung gestellt. Dort können sich die Vierbeiner vom Lärm und dem Menschengedränge erholen. Die Massnahme geht als Kompromiss aus dem von Tierschützern geforderten Pferde-Verbot an der Fasnacht hervor. Auch bittet das Fasnachts-Comité alle Beteiligten, den Pferden mit angemessenem Respekt zu begegnen, also nicht anfassen, genügend Abstand halten etc.

Zuletzt 2009 im Einsatz, werden wieder zwei Licht-Kontrolleure am Morgenstraich unterwegs sein. Sie werden die Schaufenster, in denen noch Licht brennt, mit Plakaten abkleben. «Wir wollen damit auch ein Zeichen setzen – für alle, die vergessen, das Licht auszuschalten. Und als Erinnerung für das nächste Jahr», erklärt Bürgin die neue alte Massnahme.

Insgesamt haben sich 470 Einheiten für den diesjährigen Cortège angemeldet. Das sind zehn mehr als letztes Jahr. Dazu zählen Stammvereine, Guggen sowie Einzelmasken.

(sis)