Familienvater prügelt sich in Shoppingcenter

Mitten im vorweihnächtlichen Einkaufstrubel lieferte sich am Samstag ein etwa 50-jähriger Familienvater mit einem anderen Kunden einen Faust- und Ringkampf im Basler Einkaufszentrum St.-Jakob-Park.

Eine Augenzeugin schildert 20 Minuten den Vorfall: Ein Ehepaar, beide etwa 50-jährig, stöberte mit seinem etwa zehnjährigen Sohn im C&A, als zwischen Vater und Sohn ein Streit ausbrach. Lautes Geschrei schallte durch den Laden. Dann trat ein weiterer Kunde dazu: Der Mann bat die Streithähne mit dem Geschrei aufzuhören, man wolle hier in Ruhe einkaufen. Daraufhin habe der Familienvater «Halt deine Schnauze!» geblafft und den Mann attackiert.

Die beiden Kunden schlugen danach aufeinander ein und gingen schliesslich zusammen zu Boden. Kleiderständer seien geflogen und es habe nur so gekracht, erzählt die Augenzeugin: «Die Ehefrau und der Sohn standen fassungslos daneben und versuchten mit Zurufen, den Ehemann und Vater zu besänftigen – vergebens.»

«Sicherheitsdienst musste eingreifen»

Doch der Streit sei weiter eskaliert. Ein Mitarbeiter des C&A und ein jüngerer Kunde hätten die prügelnden Männer dann voneinander trennen können. «Sie schrien sich aber weiter an und packten sich erneut am Kragen», so die Augenzeugin. Als die beiden Streithähne erneut am Boden miteinander rangen, alarmierte das Personal den Sicherheitsdienst Pantex AG, der für die Sicherheit im St.-Jakob-Park zuständig ist. «Die Sicherheitsmänner konnten den Kampf beenden und den aggressiven Familienvater überwältigen und abführen», bestätigt Nino Hafner, Geschäftsführer der Pantex AG.

Happy End trotz allem

Der zweite Beteiligte blieb im Laden und stellte sich für Befragungen zur Verfügung. Zentrumsleiter Daniel Zimmermann war zum Zeitpunkt des Vorfalls zwar im Einkaufscenter unterwegs, erfuhr aber erst von den Sicherheitsleuten vom Geschehen: «Schade, wenn so etwas in der Weihnachtszeit geschieht. Es sind halt viele Leute im Vorweihnachtsstress.»

Die Schlägerei habe eine bedrückte Stimmung ausgelöst, wie die Augenzeugin 20 Minuten schildert. Die Kundschaft war schockiert. Und doch kam es letztlich zum Happy End: «Als die beiden Männer schliesslich beruhigt werden konnten, wünschten sie einander zum Schluss trotz allem schöne Festtage», so Zimmermann. So wird es auch nicht zu einem juristischen Nachspiel kommen.

(cz)