Lenkerin holpert mit Kombi Treppe hinunter

In der Nacht auf Dienstag kurz vor 1 Uhr krachte ein Personenwagen an der Fabrikstrasse in Allschwil eine Treppe neben einem Wohnhaus hinunter. Ein Leser-Reporter wurde vom Lärm der Bergungsarbeiten geweckt und machte Fotos sowie ein Video von der Bergung.

«Die Bergungsarbeiten sorgen für grossen Lärm, der das Quartier weckt. Ich habe morgen Semesterprüfungen und kann wegen des Lärms nicht schlafen», enervierte sich der Leser-Reporter in der Nacht. Es sei ihm unerklärlich, wieso die Fahrzeuglenkerin den Weg über die Treppe erwischte.

Mediensprecher Adrian Gaugler von der Polizei Basel-Landschaft bestätigt den Vorfall. Am Steuer sass eine Fahrzeuglenkerin, die unverletzt blieb. Wieso die Frau die Treppe hinunterfuhr, wird noch abgeklärt.

Das Video zeigt die Bergung des Autos.



(lb)