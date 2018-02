«Das ist schikanös und reine Behördenwillkür»

Seit geraumer Zeit liegen sich Josef Schüpfer, Wirt der Walliser Kanne, und die Amtstierärztin des Kantons Basel-Stadt in den Haaren. Der Grund: Schüpfer hat in seinem Betrieb für 100'000 Franken ein Fischbecken installiert, damit ihm für die Zubereitung des Traditionsgerichts Forelle blau frische Fische zur Verfügung stehen – ein Muss für das Rezept.

Umfrage Soll der Wirt die Auflagen erfüllen? Ja, ich kann ja auch nicht einfach etwas tun, das ich nicht darf.

Nein, es gibt bestimmt eine bessere Lösung.

Ich weiss nicht.

Die Veterinärin fordert, dass der Wirt Vorkehrungen zur Elektrobetäubung trifft und ein dreimonatiges Volontariat in Fischzucht absolviert. Schüpfer hingegen fühlt sich von den kantonalen Auflagen schikaniert, weil ihm die Bundestierschutzverordnung Recht gebe. Laut deren Artikel 90 ist die Fischhaltung in Gastronomiebetrieben nicht einmal bewilligungspflichtig.

Veterinärin ordnet «Einzelhaft» für Forellen an

«Die Amtstierärztin interpretiert das Gesetz absichtlich so, damit sie dem Wirt die Forellenhaltung zum kulinarischen Zweck verbieten kann», klagt Schüpfer gegenüber der «Basler Zeitung», die den Fall publik gemacht hat. Zudem züchte er die Fische nicht, sondern halte sie nach der Zulieferung nur wenige Tage, bis sie zubereitet würden: «Was Ende Woche nicht gegessen ist, wird filetiert», betont er.

Um das Volontariat zu umgehen, dürfe er nur zehn Fische im Becken halten, so Schüpfer. Das sei für Schwarmtiere wie Forellen aber nicht artgerecht. «Es kann nicht sein, dass ich die Fische falsch halten muss», sagt er. In zu kleinen Gruppen würden sich Alphatiere etablieren, welche für die anderen eine Stressquelle seien. Mangels eines richtigen Schwarms könnten sich die anderen Forellen nicht in dessen Sicherheit zurückziehen. «Das ist wie Einzelhaft für einen Menschen», mahnt er. Das Vorgehen der Amtstierärztin hält Schüpfer für willkürlich.

Veterinäramt ist «gesprächsbereit»

Die Tierärztin erhält Schützenhilfe von ganz oben. Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (CVP), der für das Veterinäramt verantwortlich ist, sehe «keinen Grund, an der Seriosität und Sachlichkeit der Mitarbeitenden zu zweifeln», wie ihn die Zeitung zitiert. Der Kanton müsse Vorgaben des eidgenössichen Tierschutzrechts durchsetzen.

Am Donnerstagnachmittag publizierte das Veterinäramt eine Mitteilung zu dem Fall. Darin wird festgehalten, dass es bisher keine Verfügung zur Forellenhaltung in der Walliser Kanne erlassen habe. Zudem müsse Schüpfer auch bei nicht gewerbsmässiger Wildtierhaltung laut Artikel 93, Absatz 1 der Tierschutzverordnung einen Sachkundenachweis erbringen.

Laut Mitteilung sei «das Dossier im Moment noch offen» und das Veterinäramt «gesprächsbereit».

