Gaffer wollte in Rettungswagen klettern

Am Montagnachmittag wurden zwei Buben beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern in der Bärenfelsstrasse in Weil am Rhein (D) verletzt. Ein Kracher explodierte gemäss Erkenntnissen der Polizei in der Hand eines der Buben. Dabei wurden beide verletzt. Die Kracher sollen sie angeblich zuvor von einem Mädchen erhalten haben.

Beide Buben mussten hospitalisiert werden. Die Arbeit der Rettungskräfte vor Ort wurde allerdings von Schaulustigen schwer behindert. Die Polizei schreibt in einer Mitteilung von rund 40 Gaffern, die das Geschehen «aus nächster Nähe» verfolgten. Eine Person habe sogar versucht, unberechtigt in das Ambulanzfahrzeug zu gelangen.

Die Mutter von einem der Buben erlitt an der Unfallstelle einen Zusammenbruch. Für sie musste ein zweiter Rettungswagen angefordert werden.

Die Polizei prüft nun mögliche Konsequenzen gegen die Gaffer.

(lha)