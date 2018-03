«Krähen verteilen das Rattengift im Park»

Grosse Aufregung im Dreiländereck. Um das Rattenproblem auf der Rheinparkanlage und dem anligenden Einkaufszentrum in den Griff zu kriegen, hat die Stadt Weil am Rhein Giftköder ausgelegt. Ein Passant will nun beobachtet haben, wie eine Krähe einen Beutel mit dem Giftgranulat aus der Box holte und im Flug über den ganzen Park verteilte.

«Hier hat gerade ein Rabe den Rattengiftbeutel geschickt herausgeholt und die Tüte aufgepickt. Die Vögel fressen, nehmen die geöffneten Tüten mit und das Rattengift verteilt sich beim Fliegen über die Rheinparkanlage», schrieb der Weiler auf Facebook.

Gift in niedrigen Dosen nicht schädlich

«Die Boxen sind zwar angebunden, aber nicht gesichert gegen das Hochheben und Wenden der Giftköderboxen durch Tiere oder Kinder», führt der User weiter aus. Die Stadt Weil am Rhein kennt den entsprechenden Facebook-Post und hat bereits reagiert: «Wir waren mit den Experten der Schädlingsbekämpfungsfirma vor Ort und haben die Situation inspiziert», sagt Sprecherin Annette Huber auf Anfrage von 20 Minuten.

«Die Boxen sind so befestigt, dass weder ein Hund noch ein Vogel sie bewegen oder den mit Gift befüllten Beutel herausholen kann. Es kann daher nicht sein, dass eine Krähe den Beutel selbstständig aus der Box geholt hat. Die Köder sind zudem so konzipiert, dass anderen Tieren oder Menschen nichts passieren kann», erklärt Huber weiter. Sie glaubt nicht, dass die Krähe den Beutel selbstständig aus der Box geholt hat.

Die Rattengiftköder seien bewusst so niedrig dosiert, dass ein Mensch oder Tier grosse Mengen davon zu sich nehmen müsste, um Schaden davonzutragen. Des weiteren habe man der Chemikalie spezielle Stoffe zugefügt, die andere Tiere, wie zum Beispiel Hunde, abschrecken, erklärt Huber.

«Alle Rattengiftboxen nochmal überprüft»

«Wir haben bereits im Vorfeld darauf geachtet, die Rattengiftboxen mit entsprechender Vorsicht anzubringen. Es handelt sich ja schliesslich um einen Park», so Huber. Trotzdem habe man mit der Firma alle Präparate noch einmal überprüft und sie zusätzlich befestigt.

Hinter dem freiliegenden Giftbeutel vermutet sie einen Menschen: «Wenn man nicht mutwillig vorgeht, sind die Beutel für Mensch und andere Tiere in keinster Weise zugänglich», versichert die Sprecherin.

Ratten in Flussnähe häufig ein Problem

Ratten halten sich gerne am Wasser, nahe der Kanalisation und generell dort auf, wo sie leicht Nahrung finden. In Parks, wo Menschen gerne speisen oder Wasservögel füttern, werden sie dann schnell fündig.

