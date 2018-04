Stadtoriginal muss Hochhaus weichen

Verstaubte Hüte, gummige Lederjacken, so weit das Auge reicht. Ein falscher Tritt, hinter einem ein schräger Ton – Gitarrensaiten. In dem Laden ist es schwierig bis unmöglich, nichts zu berühren. Der Graf Seismo am Basler Riehenring ist eine Fundgrube, ein Eldorado für Sammler.

Hinter dem bunten Fundus steht Frank Keller, Jäger von Jacken, Hüten, Kronleuchtern, Musikinstrumenten, Strassenschildern, Kuhglocken. «Ich habe noch mehr!», ruft der 70-Jährige stolz auf die Frage, wieviel Gebrauchtware in seinem Laden steht. Alles habe nicht Platz, es gebe noch ein Lager.

Bald wird in diesen vier Wänden überhaupt nichts mehr sein. Auch die Wände werden weichen. Der Claraturm kommt.

«Verschenkt wird nichts»

Das moderne Bauwerk soll das Bild des Claraquartiers aufwerten. Wann der Spatenstich zum 100 Meter hohen und 100 Millionen schweren Claraturm erfolgt, ist noch nicht in Stein gemeisselt. Fest steht aber, dass Keller seinen Seismo räumen muss. «Noch 100 Tage Abriss-Blues» steht auf zwei A4-Blättern links neben der Ladentür. Bis am 1. Juli muss Keller seine sieben Sachen gepackt haben.

Viel mehr als seine besten Sammlerstücke möchte er sowieso nicht mitnehmen. Er hofft auf kauffreudige Kunden: «Ich mache jetzt Teil-Liquidationen.» Ob der leidenschaftliche Händler alles wegbringt? Er wisse es nicht. Nur eins weiss er: «Verschenkt wird nichts.»

Kleine, heile Welt wird eingerissen

Der Claraturm hat im letzten November die wohl letzte Hürde genommen. Das Bauvorhaben war über Jahre hinweg Zankapfel der Politik und Justiz. Keller und andere Mieter am Riehenring kämpften erbittert dagegen an. Nun fallen ihre Häuser doch. Und die Bagger werden Platz für den Claraturm schaffen.

Keller weiss das nicht erst seit gestern. Anfangs war der Auszugstermin immer wieder verschoben worden, wegen der Streitereien vor Gericht. Das hatte Keller gefallen. «Ich bin ein Weltmeister im Dinge aufschieben», gibt er zu. Der alleinstehende Musikfan liebt es, in den Tag zu leben und sich nicht sorgen zu müssen. Im Graf Seismo hat sich der begeisterte Bassist eine kleine heile Welt aufgebaut.

In rund 100 Tagen wird diese Welt eingerissen werden. «Der definitive Bescheid war ein Schock», erzählt Keller mit traurigem Blick. Sowohl seinen Laden als auch seine Wohnung muss der Rentner räumen. Von einem Tag zum andern zu leben ist vorerst vorbei. Keller steht vor einer ungewissen Zukunft, und das macht ihm zu schaffen.

Zwei Herzinfarkte

Diesen Monat sei er zweimal im Spital aufgewacht. Diagnose: Herzinfarkt. Einmal fiel Keller im Laden zwischen Uhren und Kuhglocken bewusstlos um, das zweite Mal passierte es in seiner Wohnung im Badezimmer. Er möchte nicht dem Claraturm die Schuld an seinem Gesundheitszustand geben. Stress und Belastung sind ihm aber anzusehen. Fragen, wie es mit ihm nun weiter geht, lösen ein Zittern in seiner Stimme aus.

Den Bau des Claraturms kann Keller nicht nachvollziehen. Basel wolle internationale Gäste anlocken. «Die wollen aber Authentisches sehen und keine modernen Monster, die sie bei sich zuhause haben», ist er überzeugt.

Ab nach Südamerika?

Trotzdem hat Keller die Freude am Leben nicht verloren. «Ich muss eine Einstellhalle für meinen ganzen Grümpel finden», sagt er schmunzelnd. Die Selbstironie bleibt. Vielleicht will er weg von Basel, vielleicht auch nicht. Südamerika würde ihn reizen. «Aber wo soll ich denn hin mit meinen ganzen Grümpel? Ich kann ja gar nicht weg.»