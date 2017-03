Harter Kellnerjob – 13 km in 12 Stunden

Man will es fast nicht glauben, aber es gibt Menschen in Basel, die an der Fasnacht arbeiten müssen. So zum Beispiel das Servicepersonal, dass an und in den zig Ständen, Beizen und Cliquenkeller für die Verpflegung der närrischen Bebbis sorgt.

Im Keller der Naarebaschi ist die 35-jährige Silvia Kuhn während der «drey scheenschte Dääg» dafür verantwortlich, dass die hungrigen und durstigen Fasnächtler so rasch wie möglich an ihre Mählsuppene und Kaffi Lutz kommen.

20 Minuten wollte wissen, wie hart der Job wirklich ist, und liess Kuhns Arbeitstag von einem Fitnesstracker aufzeichnen. Während ihrer Montags-Schicht von 11 Uhr mittags bis spätabends zeichnete die App «S Health» auf , wie viele Kilometer sie zurücklegt und wie viele Kalorien dabei mindestens verbrannt wurden. «Es nimmt mich selber wunder, was dabei herauskommt», sagte sie gespannt.

«Je mehr, desto lustiger wirds!»

«Es ist das erste Mal, dass ich an der Fasnacht hier in diesem Keller serviere», sagte sie, während sie einen Schwall sauberes Geschirr aus der Spülmaschine räumt. Eigentlich sei sie Supervisorin bei Subway. Doch fasnachtserprobt ist sie trotzdem: «Zwei Jahre lang war ich Inhaberin eines Restaurants in Pratteln. Dort wurde an der Fasnacht natürlich auch gefeiert». Aus Spass an der Sache hilft sie nun im Cliquenkeller in der Rebgasse aus.

Was und vor allem wer alles auf sie zukommen wird, war für sie dennoch schwer einzuschätzen. «Wie viele Leute kommen werden, können wir kaum planen. Es ist alles sehr spontan», sagte sie. Auch das Wetter sei ein Faktor, den man beachten müsse. Grundsätzlich gelte aber für sie: «Je mehr, desto lustiger wirds!»

Spätestens am Nachmittag kam Kuhn dann ins Schwitzen. Ganze Gruppen füllten den Keller und trockneten bis Mitternacht ihre durchnässten Goschdym. Unzählige Male rannte Kuhn die Treppe zur Küche im ersten Stock – hinauf mit dreckigen, hinab mit frisch gefüllten Tellern.

«Es fühlt sich nach mehr an»

Am nächsten Tag zieht der Tracker sein Fazit: 13,38 Kilometer hat die zackige Kellnerin innerhalb von mehr als 12 Stunden zurückgelegt und dabei mindestens 800 Kalorien verbrannt, hätte sie die Distanz auf flachem Grund zurückgelegt. Das würde dem Energiewert einer Bratwurst mit Senf und Brot und einem grossen Bier entsprechen. Oder elf Zweierli Waggis.

«Es fühlte sich nach mehr an», war das Fazit der immer noch voll motivierten Silvia Kuhn. Die schweren Tabletts und Kisten voller Geschirr, die sie hoch und runter schleppte, berechnet die App natürlich nicht mit. In Anbetracht dessen darf sie sich wohl – ganz ohne schlechtes Gewissen – zu Bratwurst, Bier und Waggis auch ein Kääskiechli gönnen.

