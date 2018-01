Häuser besichtigt man jetzt mit der VR-Brille

Die eigene Wohnung betreten, bevor sie gebaut ist? Wohnungen und Häuser bequem von Zuhause aus besichtigen? Mit VR könnte das schon bald Alltag sein. Bereits heute nutzen grössere Unternehmen die intelligente 3D-Technologie für ihre Baupläne.

Mithilfe einer VR-Brille mit integriertem Smartphone-Aufsatz begibt man sich auf eine virtuelle Panoramatour. Durch die Anvisierungen von virtuellen, weissen Punkten, gelangt man automatisch in den nächsten Raum: «Das gibt ein viel besseres Raumgefühl, als wenn man nur 2D-Pläne vorliegen hat», erklärt Valerie Gildenberg, 3D-Artistin bei der Designraum GmbH, welche derzeit an der Baumesse Swissbau in Basel ausstellt.

Virtuelles Haus kostet 10'000 Franken

Zur Zeit sind es fast ausschliesslich Architekten und Immobilienfirmen, die mit der VR-Technik arbeiten. Das liegt vor allem daran, dass die virtuelle Realisierung von Räumen recht hochpreisig ist. «Ein Raum kostet um die 2000 Franken, das heisst für ein herkömmliches Einfamilienhaus mit fünf Zimmern werden gut 10'000 Franken fällig», rechnet Gildenberg vor.

Gut möglich, dass die Technologie mit der Zeit günstiger und somit auch für Privatpersonen erschwinglich wird, die den Bau eines Eigenheims planen. Auch für Immobilienmakler würde das ein interessantes Feature, um die Präsentation ihrer Objekte für Kunden zum sinnlichen Erlebnis zu machen. Spätestens dann könnten Wohnungen oder Häuser auch bequem von Zuhause aus besichtigt werden.

Grösste Baufachmesse der Schweiz

Die Swissbau 2018 hat ihre Pforten seit Donnerstag geöffnet. Die Berufsfachmesse der Schweizer Bauwirtschaft zählt mit über 100'000 Besuchern zu den grössten in Europa. Neben Innovationen im Bereich Smarthome sind in diesem Jahr insbesondere virtuelle 3D-Panoramatouren in den Vordergrund gerückt.

Wohnungsbesichtigung 2.0

