Helene-Fischer-Fans sollen «autolos durch die Nacht»

Viel Publikum gibt viel Verkehr – umso mehr bei Grossveranstaltungen. Anlässlich des Open-Air-Konzerts von Helene Fischer am kommenden Dienstag weist das Basler Sicherheitsdepartement nun darauf hin, dass die Zahl der Parkplätze rund um das Stadio St. Jakob begrenzt ist. Überdies sei generell mit erheblichen Verkehrsbehdinderungen zu rechnen. Fischer-Fans sollen darum «autolos durch die Nacht», heisst es in der Mitteilung in Anlehnung an den grössten Hit des deutschen Schlagerstars.

Das Stadion ist bestens an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden: Es verkehren Tram, Bus und Bahn. Die SBB bieten Shuttlezüge vor und nach dem Konzert zwischen Bahnhof SBB und Stadion sowie Extrazüge von und nach Bern und Zürich an.

Basler machen sich auf «Atemlos» einen Reim

Helene Fischers Überhit hat nicht nur das Basler Sicherheitsdepartement inspiriert. Auch die Schnitzebänggler haben sich auf «Atemlos» schon ihren Reim gemacht.

