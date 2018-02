Hier geht es Lichtsündern an den Kragen

Es ist in Basel an der Umzugsroute das elfte Gebot: Du sollst am Morgenstraich die Lichter löschen. Weil dies aber immer wieder versäumt wird, setzte das Fasnachts-Comité nun zum ersten Mal seit vielen Jahren auf Kontrolleure, die die fehlbaren Liegenschaften dokumentierten und ihnen einen Denkzettel verpassten.

Zwei Gruppen im Auftrag des Comités unterwegs, eine im Gross- und eine im Kleinbasel. Während des Morgenstraichs arbeiteten sie sich durch die Menschenmassen und klebten beleuchtete Schaufenster ab. Zudem gab es für jeden Lichtsünder eine bestimmt formulierte Notiz, um es im nächsten Jahr besser zu machen.

Vier Männer, ein Auftrag

Zu beneiden waren die Kontrolleure nicht. Urs (62), Mino (24), Darko (30) und Javat (27) mussten sich mit schweren Abdeckrollen und Leitern durch die «Druggede» kämpfen, was auch ohne Ausrüstung schon nicht einfach ist.

Doch die vier liessen nicht ab, bis sie ihre Zone abgearbeitet hatten. «Weil Fasnacht ist, machen wir es gerne», sagt Darko. Bei den Aktiven stiess die Aktion auf Unterstützung: «Ich finde es super, was ihr macht», lobte eine Fasnächtlerin die Männer während einer Marschpause.

Zudem waren die verteilten Denkzettel unter Passanten ein beliebtes Motiv für Fotos. Auch von ihnen gab es unterstützende Worte.



Bis zum nächsten Jahr

Laut Mino wird das Comité entscheiden, was mit den Lichtsündern passiert. Es bleibt die Hoffnung, dass sie es nächstes Jahr besser machen, denn das diesjährige Fazit fällt ernüchternd aus. Allein auf der Grossbasler Seite wurden gut zehn Lichtsünder festgestellt.

«Es ist Tradition und die Leute wissen es», sagt Darko. «Ich hoffe, sie lernen ihre Lektion.»



Auch H&M liess ein Lichtlein brennen. (Video: Leser-Reporter)



(las)