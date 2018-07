Baustellen in Basel – das müssen Sie wissen

Kein Basler Sommer ohne Tramersatz. Heuer trifft es die Allschwiler. Ab Montag verkehren auf der Tramlinie 6 zwischen Allschwil Dorf und Morgartenring nur noch Busse. Pünktlich zum Ferienbeginn startet die Intensivphase der Erneuerung der Baslerstrasse, die für den Tramverkehr noch bis am 7. September gesperrt bleiben wird.

Etwas mehr Glück haben dieses Jahr die leidgeprüften Basler. Letzten Sommer war mit zehn Gleisbaustellen an Normalbetrieb nicht zu denken, dieses Jahr kommt die Stadtbevölkerung mit einem blauen Auge davon. Obwohl die Rosentalstrasse ebenfalls ab Montag zur Baustelle wird, verkehren die Trams hier noch regulär bis am 10. September. Erst dann wird bis am 21. Oktober auf Tramersatz umgestellt. Die Linie 21 wird in dieser Zeit ersatzlos gestrichen.

Zu wenig Busse für zwei Baustellen

Die heute schmucklose Achse zwischen der Messe und Badischem Bahnhof wird bis in einem Jahr aufgewertet. Breite Trottoirs und Bäume sollen zum Flanieren animieren. Die Tramhaltestellen werden an die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes angepasst. Auch am Badischen Bahnhof wird inskünftig ein stufenloses Ein- und Aussteigen möglich sein.

Dass nicht gleich zwei wichtige Einfallachsen nach Basel gleichzeitig lahmgelegt werden, hat mit der Baustelle in Allschwil zu tun. «Dort sind so viele Ersatzbusse im Einsatz, dass zum Beispiel für die Rosentalstrasse keine übrig blieben», erklärt der Sprecher des baselstädtischen Tiefbauamts Daniel Hofer.

Es ist allerdings nicht so, dass deutlich weniger gebaut würde diesen Sommer. Rund 150 Baustellen sind zurzeit im öffentlichen Raum gemeldet. Dazu zählen kleinste Baumassnahmen wie die Erneuerung einer Treppenstufe bis hin zur umfangreichen Strassenerneuerungen über mehrere Kilometer.

Die Stadt bleibt verschont, Riehen braucht Geduld

«Weil im Vergleich zum Vorjahr eher an weniger prominenten Stellen gebaut wird, fallen die Einschränkungen dieses Jahr eher geringer aus», erklärt Hofer. Für Riehener trifft dies aber eher nicht zu. Die grösste Dauerbaustelle des Kantons ist zurzeit die Äussere Baselstrasse, die Hauptachse zwischen der Stadt und der Basler Landgemeinde. Ab 30. Juli bis 13. August ist der Abschnitt Bäumlihofweg bis Pfaffenlohweg komplett gesperrt. Aber es gibt ja noch das Drämmli.

Manche Bauarbeiten können auch unter Betrieb gemacht werden. Etwa der Ersatz der defekten Teile der Gleisschmieranlage bei der Postkurve an der Gerbergasse oder die Gleiserneuerung auf der Markthalle-Kreuzung, die im August und September laut BVB «mehrheitlich unter Betrieb» stattfinden soll.

So sieht der Baustellen-Sommer in Basel aus

Auch in diesem Sommer gibt es wieder einige Baustellen in Basel.

(sis)