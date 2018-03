Hollywood-Stars in Basel

Pünktlich zum Auftakt der Baselworld fand sich gestern die Schauspiel-Elite Hollywoods in Basel ein. «Mr. Darcy» alias Colin Firth war einer der prominenten Besucher. Der Brite hat in zahlreichen Blockbustern wie «Bridget Jones», «Tatsächlich Liebe» oder «Stolz und Vorurteil» gespielt.

Auch Julianne Moore kam zur Eröffnung der Luxus-Messe. Die rothaarige Schauspielerin war zuletzt in «Kingsman: The Golden Circle» auf den Leinwänden zu sehen.

Projekt zu «nachhaltigem Luxus»

Der Auftritt der beiden Superstars sollte jedoch einem anderen Zweck als der Unterhaltung dienen. Auf Einladung von Chopard nahmen sie an einer Pressekonferenz im Kongresszentrum teil. Chopard verpflichtet sich als erste Uhren- und Schmuckmarke nur noch «ethisches Gold» zu verwenden. Das bedeutet, dass das Edelmetall den internationalen Bestimmungen über Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen standhalten muss.

Firth und dessen Ehefrau Livia Giuggioli sind für ihr soziales und ökologisches Engagement bekannt. 2007 gründeten sie eigens eine Agentur, die Firmen bei Nachhaltigkeits-Projekten berät, so auch die Marke Chopard.

Protestaktion verhindert

Eine geplante Protestaktion von «Ignorance Unlimited» wurde am Eröffnungstag von der Polizei verhindert. Die Aktivisten hatten geplant, während der Eröffnungsfeier ein Transparent mit der Aufschrift «Basel Kills World» in der Messehalle an Ballonen aufsteigen zu lassen. Damit wollten sie auf den umstrittenen Abbau und Handel von Gold aufmerksam machen, wie die «Baz» berichtete.

