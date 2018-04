Gütesiegel soll Grüsel-Beizen den Garaus machen

Regelmässig werden Schweizer Beizen auf ihre Hygienezustände überprüft – und regelmässig schneidet ein Teil von ihnen schlecht bis sehr schlecht ab. Nun fordert SP-Grossrätin und Wirtin Alexandra Dill Hygiene-Zertifikate auf freiwilliger Basis. Ähnlich wie bei Tripadvisor könnten Gastro-Betriebe ihre Bewertung dann im Lokal sichtbar anbringen.

«Der Ruf der Gastro-Szene ist schlecht, weil man ja nicht weiss, welches die Grüselbeizen sind. Mit der Bescheinigung könnte ein Betrieb den Gästen ganz einfach zeigen, dass bei ihm alles gut ist», sagt die Dill gegenüber der «Basler Zeitung».

Hygiene-Ergebnisse werden anonymisiert

Sechs Prozent der Basler Beizen wurden 2016 im Bereich Hygiene schlecht bis sehr schlecht bewertet. Um die Schmutzfinken vor dem öffentlichen Pranger zu schützen, anonymisiert das Kantonslabor die Resultate stets. Alle Forderungen nach mehr Transparenz wurden in den vergangenen Jahren sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene abgeschmettert.

«Bewertungen wie beispielsweise auf Tripadvisor werden immer wichtiger. Gäste machen sich heute ein Bild aus verschiedenen Quellen. Die objektiven Kriterien eines amtlichen Zertifikates würden das Bild vervollständigen» erklärt Dill gegenüber der Zeitung und führt als Beispiel den Kanton Zug an. Seit 2009 gibt es dort ein Punktesystem.

«Ansporn für Verbesserungen»

In Zug bekommen die kontrollierten Lebensmittelbetriebe je nach Ergebnis eine Qualitätsbescheinigung ausgestellt. Der Kunde kann anhand dieses Siegels sofort erkennen, ob der Betrieb sehr gut, gut, genügend oder ungenügend abgeschnitten hat.

Laut Rainer Nussbaumer vom Zuger Amt für Verbraucherschutz sei das nicht nur für die ausgezeichneten Betriebe von Vorteil: «Für die Betriebe mit Hygienemängeln kann die Qualitätsbescheinigung ein Ansporn sein, sich in diesem Bereich zu verbessern», sagte er der BaZ. Tatsächlich hat sich die Zahl der mit «sehr gut» bewerteten Betriebe seit der Einführung 2009 von 42,5 Prozent auf 47,6 Prozent deutlich erhöht.

Ein freiwilliges Hygiene-Zertifikat stellt auch der Berner Wirteverband seinen Mitgliedern aus. Online wird eine Liste aller Beizen geführt, die sich zertifizieren liessen.

Kontrollen nur «Momentaufnahmen»

Nicht alle sind vom freiwilligen Punktesystem begeistert. Maurus Ebneter vom Wirteverband Basel-Stadt fürchtet eine Verzerrung der Realität, da die Hygienekontrollen nur «Momentaufnahmen» seien: «Diese Siegel sind nicht verlässlich, da die Kontrollen im Schnitt nur alle zweieinhalb Jahre getestet werden.» Das sei «pseudotransparent».

Viel öfter müsse man die Betriebe kontrollieren, mindestens alle drei Monate, damit so ein Siegel aussagekräftig sei. Zwar sollten die Behörden nur in akuten Fällen eingreifen, etwa wenn die Volksgesundheit bedroht würde, so sei das bei Restaurants aber nur selten der Fall, wie er der BaZ erklärte.

(sis)