Im Gefängnis zündete er seine Matratze an

«Eine Therapeutin sagte mir, bei Herrn S. handle es sich um ein Kind in einem erwachsenen Körper. Dem kann ich nur zustimmen», so der Gutachter am Strafgericht Basel-Stadt gestern. Wie die «bz Basel» berichtet, handelt es sich bei dem 27-jährigen Schweizer um einen notorischen Feuerteufel.

Schon in seiner Jugend hatte er Brände gelegt und wurde 2012 vom Jugendgericht verurteilt. Er kam in eine Psychiatrie und wurde aus Sicherheitsgründen lange Zeit in der Klinik isoliert. Damit war es aber nicht vorbei mit dem Feuerlegen. Er schmuggelte ein Feuerzeug in die Anstalt und legte dort einen Brand.

«Ich sah oft keinen Grund, am Morgen aufzustehen»

Schliesslich landete er im Untersuchungsgefängnis Basel-Stadt, da alle Plätze für eine stationäre Massnahme belegt waren. Auf seiner Matratze im Waaghof zündete er Zeitschriften, ein Mäppchen und Kleider an. Da der Brand rechtzeitig bemerkt wurde, wurden weder Gefängsnismitarbeiter noch Insassen verletzt. 2015 wurde er dafür zu zwei Jahren Freiheitsentzug verurteilt.

Der Verurteilte fiel nicht nur durch Brandstiftung auf, sondern auch durch mehrere Suizidversuche. Mehrmals wurde er ins Spital gebracht, da er Gegenstände geschluckt und sich selbst verletzt hatte. «Ich sah oft keinen Grund, am Morgen aufzustehen», sagte der Angeklagte laut der Zeitung gestern vor Gericht. Einmal drohte er einer Therapeutin mit Vergewaltigung und Mord.

Der Antrag auf Verwahrung wurde abgelehnt

Im Dezember diesen Jahres sollte der mittlerweile 27-Jährige freikommen. Der Straf- und Massnahmevollzug stellte nun einen Antrag auf Verwahrung, da das Rückfallrisiko sehr hoch und der Mann nicht therapierbar sei. «Seit eineinhalb Jahren hat sich S. nicht mehr auffällig verhalten. Es gab keine Brandstiftungen oder Suizidversuche mehr», so der Anwalt zur Verteidigung des Mannes.

Das Gericht entschied sich gegen die grosse Verwahrung und ordnete eine stationäre Massnahme an. Der Mann kommt somit maximal fünf Jahre in Behandlung. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass er nie die Intention gehabt habe, jemanden zu verletzen.

