Pendler müssen nun länger im Zug sitzen

Der Sommerfahrplan der SBB verheisst für Basler Bahnpendler nichts Gutes: Ganz unscheinbar kündigt er «sehr grosse Fahrplanänderungen in der Region Basel» an. Diese werden für Pendler zur Belastungsprobe. Durch die Fahrbahnerneuerung auf der SBB-Strecke zwischen Gelterkinden und Tecknau rückt Basel nämlich ein ganzes Stück weiter von der Restschweiz weg.

Wie die «Aargauer Zeitung» errechnete, dauert die Fahrt zwischen Basel und Zürich ab dem 30. Juni bis zu 19 Minuten länger. Zudem fällt die Hälfte der direkten Schnellzüge zwischen den Städten aus. Zwischen Basel und Luzern müssten Passagiere bis zu neun, zwischen Basel und Bern bis zu fünf Minuten länger im Zug sitzen. Hinzu kommt, dass sich wegen des Sommerfahrplans der SBB zahlreiche Abfahrtszeiten ändern.

SBB informiert erst kommende Woche

Die Fahrplanänderungen sind bislang ausschliesslich im Online-Fahrplan ersichtlich. SBB-Sprecher Reto Schärli verweist darauf, dass der Online-Fahrplan die beste Möglichkeit sei, «um sich tagesscharf über die geplante Reise zu informieren».

Zudem seien weitere Massnahmen geplant, um die Reisenden über die Änderungen in Kenntnis zu setzen. Dazu gehören unter anderem Poster in Zügen sowie eine Infobox auf sbb.ch. «Da die grössten Auswirkungen für die Kunden erst im Juli zu spüren sein werden, ist die Aufschaltung der Infobox erst in den nächsten Tagen geplant», so Schärli.

Um die Kapazitäten der ausgefallenen Züge zu kompensieren, würden laut Schärli an den eingesetzten Kompositionen zusätzliche Wagen angehängt. Erfahrungsgemäss seien während der Sommerferien zu Hauptverkehrszeiten aber weniger Berufspendler unterwegs: «Deshalb werden die Bauarbeiten im Sommer durchgeführt.»

«Es gibt schon genug Verspätungen»

Kommuniziert die SBB die einschneidenden Änderungen in der Tagesroutine der Pendler nicht zu zurückaltend? «Dass zehn Tage vorher noch nicht viel publiziert ist, ist normal. Eine offensivere Kommunikation zu einem früheren Zeitpunkt ist gar nicht nötig», so Maurer. Pendler wüssten sowieso Bescheid. Probleme kämen auf Senioren oder Reisegruppen zu, die von den Änderungen überrascht würden.

Einem Basler, der nach Zürich pendelt, stösst die Informationspolitik der SBB jedoch sauer auf: «Dass die Information nicht ankommt, ist irgendwie schon Gewohnheit», moniert er. Auf der Strecke gebe es ohnehin schon genug Verspätungen.

Auch in der Region gibts Zähneknirschen

Wer es endlich nach Basel schafft und am Bahnhof SBB aussteigt, wird je nach Destination nochmal mit Verzögerungen rechnen müssen. Die Tramlinie 6 der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) wird vom 2. Juli bis zum 7. September zwischen Morgartenring und Allschwil Dorf wegen Bauarbeiten durch Busse ersetzt. Und auch in Richtung Riehen ist der Betrieb seit Mai ab der Station Fondation Beyeler eingeschränkt.

Ebenfalls im Juli beginnen Bauarbeiten beim Grenzübergang Hörnli nach Grenzach-Wyhlen (D). Vom 2. bis 8. des Monats wird deshalb die Buslinie 38 gesplittet und fährt auf der einen Seite von Bachgraben bis Friedhof am Hörnli, auf der anderen Seite von Im Rippel bis Wyhlen-Siedlung.

Hinzu kommt die Erneuerung der Waldenburgerbahn. Zwischen dem 7. und dem 29. Juli fährt diese nur bis Bubendorf. Auf der Reststrecke bis Waldenburg verkehren in der Zeit Ersatzbusse.

