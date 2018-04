Jugendlicher fährt Auto der Mutter zu Schrott

Am Sonntagmorgen ist ein betrunkener Junglenker nach durchzechter Nacht mit dem Auto seiner Mutter in Münchenstein BS unterwegs. Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt schreibt, sei er Aufgrund seines Zustandes in eine Strassensignalisation gefahren, bevor er zwei Velos und einen Roller überfahren hat. Nach einem kurzen Abstecher aufs Trottoir ist der junge Mann dann mit einem in der blauen Zone abgestellten Lieferwagen kollidiert und ist dann zum Stehen gekommen.

Durch die Wucht des Aufpralls ist der Lieferwagen in zwei vor ihm abgestellte Autos geschoben worden. Das Verursacherfahrzeug, zwei Personenwagen und der Roller haben laut Polizei nur noch «Schrottwert».

Dem Neulenker ist der Führerausweis auf Probe abgenommen worden. Es ist ein Strafverfahren eröffnet worden.

(chk)