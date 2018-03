Opfer suchen Einbrecher über Facebook-Post

«Wir sind schockiert», sagt eine Mitarbeiterin der Accu GmbH in Muttenz. In der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März wurde im Geschäft eingebrochen. Laut der Firma entwendeten Unbekannte «mitten in der Nacht einen grösseren Geldbetrag». Zudem wurden die Eingangstür, diverse Schränke und mehrere Modellautos kaputtgemacht.

Nun haben die Opfer genug und haben auf Facebook einen privaten Fahndungsaufruf mit Bildern der Überwachungskamera gepostet, die die mutmasslichen Täter in flagranti erwischt hat. «Sie hat einen Bewegunsmelder und reagiert, wenn jemand durchgeht», heisst es seitens des Geschäfts.

«Mitten in der Nacht aus dem Bett geläutet»

Einer der fotografierten Männer habe zuerst die Lage ausgekundschaftet. Danach wurden sie mit einer Brechstange vor dem Laden abgelichtet. Nach dem Einbruch ist zu sehen, wie sie die Strasse entlanglaufen.

Entdeckt habe den Einbruch der Nachtlieferdienst. «Die Polizei hat uns mitten in der Nacht aus dem Bett geläutet», erinnert sich eines der Opfer. Laut den Beamten habe es allein in dieser Woche 36 Einbrüche in Muttenz gegeben. Die Wahrscheinlichkeit eines Fahndungserfolgs hätten sie aber als gering eingestuft.

Die Baselbieter Polizei machte den Einbruch nicht publik. Eine Anfrage dazu ist noch hängig.

